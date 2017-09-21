Среди нобелевских претендентов впервые оказались российские ученые

Об этом сообщает РИА Новости. Список наиболее цитируемых исследователей 2017 года составила компания Clarivate Analytics. Документ высчитывает претендентов на нобелевскую премию, соотнося упоминания научных работ с нобелевскими номинациями.

В области химии одним из наиболее цитируемых ученых стал Георгий Шульпин, старший научный сотрудник Института химической физики имени Семенова РАН. Его индекс цитируемости (индекс Хирша) составил 51 балл. Одним из самых упоминаемых среди физиков стал Рашид Сюняев, главный научный сотрудник ИКИ РАН, с индексом Хирша равным 104. Георгий Шульпин отмечен за исследования в области металлокомплексного катализа и за работы по созданию эффективных каталитических систем для окисления насыщенных углеводородов. Рашид Сюняев занимался изучением реликтового излучения в ранней Вселенной.