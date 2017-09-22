Гидрометцентр пообещал челябинцам аномальную погоду в конце осени и декабре
Прогноз метеорологов сбудется с вероятностью в 65 — 67%.
Прогноз метеорологов сбудется с вероятностью в 65 — 67%.
Синоптики предупредили жителей Челябинской области об аномальной погоде в начале отопительного сезона и с приходом зимы, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на отчёт Гидрометцентра России.
Согласно прогнозу метеорологов, в октябре и ноябре средняя месячная температура атмосферного воздуха Урале, в том числе в Челябинске, будет выше нормы. В целом осень 2017-го в Челябинской области окажется теплее, чем в прошлом году. Первый месяц зимы также будет аномально тёплым. В январе и феврале 2018 года южноуральцев ожидает среднестатистическая за последние годы погода. А вот март снова преподнесет сюрпризы. Весна на Южном Урале должна прийти по календарю и быть даже теплее обычного.
«Анализ климатических данных и прогностических разработок с вероятностью 65 — 67% позволяет сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия в Уральском федеральном округе первая половина периода ожидается теплее, чем за предыдущий отопительный период», — говорят в Гидрометцентре России.
Отметим, что конец осени и зима 2018 года в Сибири наоборот будут аномально холодными.