Гидрометцентр пообещал челябинцам аномальную погоду в конце осени и декабре

Согласно прогнозу метеорологов, в октябре и ноябре средняя месячная температура атмосферного воздуха Урале, в том числе в Челябинске, будет выше нормы. В целом осень 2017-го в Челябинской области окажется теплее, чем в прошлом году. Первый месяц зимы также будет аномально тёплым. В январе и феврале 2018 года южноуральцев ожидает среднестатистическая за последние годы погода. А вот март снова преподнесет сюрпризы. Весна на Южном Урале должна прийти по календарю и быть даже теплее обычного.