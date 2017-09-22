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15:40 (мск), источник: АиФ Челябинск

Гидрометцентр пообещал челябинцам аномальную погоду в конце осени и декабре

Прогноз метеорологов сбудется с вероятностью в 65 — 67%.

Синоптики предупредили жителей Челябинской области об аномальной погоде в начале отопительного сезона и с приходом зимы, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на отчёт Гидрометцентра России.

Согласно прогнозу метеорологов, в октябре и ноябре средняя месячная температура атмосферного воздуха Урале, в том числе в Челябинске, будет выше нормы. В целом осень 2017-го в Челябинской области окажется теплее, чем в прошлом году. Первый месяц зимы также будет аномально тёплым. В январе и феврале 2018 года южноуральцев ожидает среднестатистическая за последние годы погода. А вот март снова преподнесет сюрпризы. Весна на Южном Урале должна прийти по календарю и быть даже теплее обычного.

«Анализ климатических данных и прогностических разработок с вероятностью 65 — 67% позволяет сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия в Уральском федеральном округе первая половина периода ожидается теплее, чем за предыдущий отопительный период», — говорят в Гидрометцентре России.

Отметим, что конец осени и зима 2018 года в Сибири наоборот будут аномально холодными.

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