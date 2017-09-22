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11:02 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

В пятерку регионов России со здоровым образом жизни вошел Краснодарский край

Рейтинг составлен на основе показателей по уровню потребления алкоголя и табачных изделий, распространенности наркомании, занятий спортом и условий труда.

«Краснодарский край занял пятое место и получил 78,8 баллов. Лидером стала Чечня — 90,9 балла, второе место у Дагестана — 89 баллов. Замыкает первую тройку Кабардино-Балкария — 80 баллов. На четвертом месте Северная Осетия — 78,8 баллов», — сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Стоит отметить, что регионы Северного Кавказа и Юга России традиционно располагаются в числе лидеров подобных рейтингов: для них характерны незначительные расходы на табачные изделия, низкие объемы продаж алкогольной продукции, невысокая доля занятых на работе с вредными или опасными условиями труда.

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