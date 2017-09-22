В пятерку регионов России со здоровым образом жизни вошел Краснодарский край
Рейтинг составлен на основе показателей по уровню потребления алкоголя и табачных изделий, распространенности наркомании, занятий спортом и условий труда.
Рейтинг составлен на основе показателей по уровню потребления алкоголя и табачных изделий, распространенности наркомании, занятий спортом и условий труда.
«Краснодарский край занял пятое место и получил 78,8 баллов. Лидером стала Чечня — 90,9 балла, второе место у Дагестана — 89 баллов. Замыкает первую тройку
Стоит отметить, что регионы Северного Кавказа и Юга России традиционно располагаются в числе лидеров подобных рейтингов: для них характерны незначительные расходы на табачные изделия, низкие объемы продаж алкогольной продукции, невысокая доля занятых на работе с вредными или опасными условиями труда.