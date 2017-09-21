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22:09 (мск), источник: Informburo.kz

Двухметровой стеной за 50 млн тенге обнесли микрорайон в Шымкенте

По словам представителей акимата, стену возвели ради блага самих жителей, которые страдают из-за громкого звука во время проведения праздничных мероприятий.

Источник: Informburo.kz

Жителей микрорайона Кайтпас-1 в Шымкенте огородили двухметровой стеной, сообщает Otyrar. Из своих окон горожане видят лишь ограждение вместо привычных площади и парка развлечений.

Авторы конструкции уверяют, что шумоизоляционную стену построили для того, чтобы громкие звуки с площади не беспокоили горожан. По словам специалистов, стену возвели исключительно по просьбе самих жителей.

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«Стена в микрорайоне Кайтпас выросла по просьбе жителей микрорайона. Они жаловались на то, что при проведении праздничных мероприятий на площади Наурыз громкая музыка доставляет массу неудобств», — заявил заместитель руководителя отдела ЖКХ Шымкента Султанхан Тузелов.

Конструкция вызвала неоднозначные эмоции у горожан. Одни поддержали, другие чувствуют себя заключенными. По их мнению, дома обнесли забором специально, чтобы они не портили внешний вид города.

«Зачем нужна была эта стена? Потратили миллионы на то, что мешает обзору местных жителей. Можно же было тратить эти деньги на более полезные дела. А так власти наши просто решили прикрыться от безобразия, которое творится на обочине проспекта», — заявил один из жителей микрорайона.

На строительство шумоизоляционной стены протяженностью 250 метров из городской казны выделили 50 млн. тенге. Строительством занималась компания ТОО «Боонис СК».

Ранее в Алматы аварийный фасад дома прикрыли баннером. По словам жителей, это сделали перед приездом высокопоставленных чиновников.

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