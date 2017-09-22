В Башкирии женщины живут на 11 лет дольше мужчин

В среднем продолжительность жизни в республике — 71 год. Это немного меньше, чем общероссийский показатель 71,87 года.

На начало 2017 года в Башкирии жили 491,5 тысяч женщин и 281,3 тысяч мужчин старше 60 лет. На 1 тысячу мужчин в этом возрасте приходятся 1747 женщин. Разница увеличивается с возрастом. На тысячу мужчин от 75 до 89 лет приходятся уже 2499 женщин, то есть в 2,5 раза больше. А в возрасте старше 90 лет женщин больше уже в 4,7 раза.