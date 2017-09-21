Погода портится: в нескольких областях РК обещают заморозки и дождь со снегом

22—23 сентября местами в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской областях, 22—24 сентября в Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь с переходом в снег), туман, ветер 15−20 м/с, понижение температуры ночью до 1−6 мороза, днем до 5−10 тепла. 22—23 сентября в Актюбинской, Костанайской областях ожидается понижение температуры ночью до 0−5 тепла, местами 1−3 мороза, днем до 5−10, местами 15 тепла. В Кызылординской области днем 21 сентября, сутки 22—23 сентября в местами сохраняется северо-восточный, восточный ветер 15−20 м/с, 22—23 сентября ожидается пыльная буря. 22—23 сентября в Западно-Казахстанской области местами ожидается гроза, усиление северо-восточного, с переходом в юго-восточный, ветра 15−20 м/с. г. Уральск: 22—23 сентября днем ожидается северо-восточный с переходом на юго-восточный ветер, порывы 18 м/с. Сутки 22 сентября по Южно-Казахстанской области ожидается местами усиление северо-восточного ветра 15−20 м/с.