В Менделеевске расписали канализационные люки

«Ежедневно учащиеся 1−5-х классов, профгруппы и преподаватели отделения изобразительного искусства выходили на городские улицы, чтобы раскрасить люки забавными картинками, при взгляде на которые у прохожих поднимается настроение», — поделилась преподаватель отделения изобразительных искусств Ольга Фадеева.



Учащиеся с желанием претворяли в жизнь свои эскизы. Главное условие — они должны быть веселыми, яркими, красочными и оптимистичными. Рисовали абсолютно все — героев мультиков, животных, насекомых, бабочек. Выполнялись работы эмалью.



Всего разрисовано 50 канализационных люков.