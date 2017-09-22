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17:50 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Менделеевске расписали канализационные люки

(Казань, 21 сентября, «Татар-информ»). В Менделеевске состоялась акция по росписи люков «Подари городу яркие краски!», приуроченная к 50-летию города. За ее реализацию взялась детская школа искусств, сообщает ИЦ «Менделеевск».

«Ежедневно учащиеся 1−5-х классов, профгруппы и преподаватели отделения изобразительного искусства выходили на городские улицы, чтобы раскрасить люки забавными картинками, при взгляде на которые у прохожих поднимается настроение», — поделилась преподаватель отделения изобразительных искусств Ольга Фадеева.

Учащиеся с желанием претворяли в жизнь свои эскизы. Главное условие — они должны быть веселыми, яркими, красочными и оптимистичными. Рисовали абсолютно все — героев мультиков, животных, насекомых, бабочек. Выполнялись работы эмалью.

Всего разрисовано 50 канализационных люков.

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