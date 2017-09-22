В Калининградской области разрешили бесплатный провоз велосипедов в электричках

Источник: Клопс.ru

«На Калининградской железной дороге по решению АО “КППК” в пятницу, 22 сентября, велосипеды во всех пригородных поездах можно будет провозить бесплатно и без оформления проездного документа», — отметили в пресс-службе организации.

День без автомобиля проводится ежегодно. Цель акции — привлечь внимание общественности к проблемам загрязнения воздуха. В этот день предлагается отказаться автомобилей в пользу экологически чистых видов транспорта.