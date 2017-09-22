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12:07 (мск), источник: Клопс.ru

В Калининградской области разрешили бесплатный провоз велосипедов в электричках

В Калининградской области в День без автомобиля, который отмечается по всему миру 22 сентября, разрешили бесплатный провоз велосипедов в электричках. Об этом Клопс.Ru рассказали в пресс-службе КЖД.

Источник: Клопс.ru

«На Калининградской железной дороге по решению АО “КППК” в пятницу, 22 сентября, велосипеды во всех пригородных поездах можно будет провозить бесплатно и без оформления проездного документа», — отметили в пресс-службе организации.

День без автомобиля проводится ежегодно. Цель акции — привлечь внимание общественности к проблемам загрязнения воздуха. В этот день предлагается отказаться автомобилей в пользу экологически чистых видов транспорта.

Согласно результатам опроса, проведённого в официальном паблике Клопс.Ru «ВКонтакте», треть калининградских водителей согласна пересесть на автобусы. Более половины читателей отметили, что пока не готовы расстаться с машиной, даже если их повезут бесплатно.

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