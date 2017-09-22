Треть курильщиков меньше дымят из-за подорожания сигарет

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Самыми эффективными мерами антитабачной кампании российские курильщики считают повышение цен на сигареты и запрет на курение в общественных местах.

При этом их не заставили задуматься об отказе от вредной привычки ни ограничение на показ сцен с сигаретами в кино, ни продажа пачек в закрытых витринах, ни устрашающие картинки на упаковках. К таким выводам опроса пришли эксперты независимого аналитического агентства Magram Market Research.

Исследование агентства Magram Market Research проводилось в августе в городах России. В опросе приняли участие 1,8 тыс. мужчин и женщин от 18 до 64 лет с разным стажем курения.

83% респондентов сказали, что на интенсивность их курения и решение бросить эту привычку никак не повлияли ограничение на показ сцен с сигаретами в кинофильмах. 78% отметили, что ничего не изменила продажа сигарет в закрытых витринах.

Более весомыми аргументами в пользу сокращения количества сигарет или отказа от них стали запрет на курение в общественных местах (40% опрошенных) и повышение акцизов, которое привело к увеличению цены на табачную продукцию (33%).

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— Привлечь на свою сторону курящую часть населения государству удастся при реализации комплекса мер, направленных на борьбу с курением. Нужно создавать условия для ведения здорового образа жизни, которые будут способствовать сокращению числа начинающих курильщиков и желанию курильщиков со стажем отказаться от вредной привычки, — сказала руководитель группы департамента количественных исследований независимого агентства Magram Market Research Мария Белькович.

В Минздраве «Известиям» рассказали, что главной победой в борьбе с сигаретами стало принятие в 2013 году закона «О защите населения от последствий потребления табака и окружающего табачного дыма». Документ ввел запрет на курение в общественных местах, рекламы и стимулирование продажи табака и ценовые меры, направленные на сокращение спроса.

— В связи с нормативно-правовыми изменениями наблюдается положительная тенденция к понижению числа курящих граждан, — сообщила пресс-служба ведомства.

По данным Минздрава, распространенность потребления табака среди взрослого населения снизилась с 39,4% в 2009 году до 30,9% в 2016-м.

Экс-директор отраслевой ассоциации «ТабакПром» Вадим Желнин рассказал «Известиям», что сам относится к числу тех курильщиков, на кого не повлияло большинство мер антитабачной кампании.

— Оформление пачки совершенно не влияет на устойчиво курящих граждан, — сказал эксперт.

Он отметил, что из-за запрета на размещение сигарет на витринах сузился ассортимент табачной продукции — ушли бренды, которые пользовались наименьшим спросом. Но курильщики перешли на другие марки сигарет.

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Вадим Желнин подчеркнул, что подорожание табака заставило многих задуматься об экономии. Расходы на сигареты сейчас составляют 10% от общих трат семьи. Одновременно с этим многие стали искать места, где табак продают дешевле. Это привело к увеличению доли контрафакта на рынке. Как сообщали «Известия», в 2017 году объем теневого рынка табачных изделий увеличился в пять раз и составляет почти 5%.

Наиболее эффективной мерой антитабачной кампании Вадим Желнин считает ограничение мест для курения.

Директор института Наркологического здоровья нации, кандидат медицинских наук Олег Зыков рассказал, что такие меры, как оформление упаковки сигарет, запрет на их рекламу и появление на витринах — это в первую очередь профилактика, направленная на подростков.

— Ребенок воспринимает окружающий мир визуально. Когда табачные компании стали выпускать пачки с рисунками и стразами, они прекрасно понимали, что влияют на детское подсознание, — добавил нарколог.

Он отметил, что предпринятые антитабачные меры привели к снижению количества людей, которые попадают в никотиновую ловушку.