Владивосток может впервые стать отправной точкой для круизных лайнеров

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 22 сентября, PrimaMedia.

Владивостокский морской терминал совместно с южнокорейскими и китайскими партнерами разработал маршрут морского круиза для жителей Владивостока. Планируется, что линия Россия — Япония — Южная Корея будет запущена уже в ноябре этого года, сообщает ИА PrimaMedia.

Порт Владивосток может стать отправной точкой морского круиза по Азии. Соответствующее предложение для российских туристов готовят корейские и китайские туроператоры. Об этом в рамках мероприятий международной выставки «Строительство» сообщил генеральный директор Владивостокского морского терминала Валерий Нагорный.

«Мы ведем переговоры с нашими корейскими партнерами, которые буквально на днях написали нам письмо, что подписали чартерный контракт с одним из судовладельцев из КНР. Мы очень рассчитываем, что с ноября этого года к нам будет заходить на регулярной основе еще один круизный лайнер. У наших российских пассажиров будет возможность зайти на него и совершить круиз в Корею и Японию», — заявил Нагорный.

В беседе с корр. ИА PrimaMedia он подчеркнул, что пока проект круиза находится в стадии «ожидания подтверждения» и подробную информацию озвучивать пока рано. Известно, что оператором маршрута выступает южнокорейская сторона, а судовладелец — из Китая.

По словам Валерия Нагорного, тип круизного судна также уже определен, он сопоставим с Chinese Taishan — китайским лайнером, который впервые посетил Владивосток в августе 2016 года.

«Ориентировочно мы можем говорить о заходе лайнера во Владивосток раз в неделю, с ноября по февраль. Маршрут: Россия-Япония-Южная Корея. Сейчас мы можем говорить о предварительной информации, еще до конца не подтвержденной и не утвержденной. Возможно, все прояснится уже на следующей неделе. Проект масштабный и нужно с пониманием относиться к этому ожиданию», — сказал Валерий Нагорный.

Он добавил, что пока еще не известен порядок цен для российских туристов на подобные поездки. Зарубежные партнеры в настоящее время занимаются расчетами по проекту и оценкой емкости российского туристического рынка.