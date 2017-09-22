Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Николая Караченцова перевели в реанимацию
Валерий Спиридонов нашёл альтернативу пересадке головы
Кремль отреагировал на речь актера Фримена о Путине
Новая драка произошла у ТЦ «Москва»
Украина выплатила России $3 млрд
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечествоПопулярность Кинга у публики огромна, но академический литературный мир не может решить, причислять ли его к большим писателям
Алферова эмоционально высказалась о закрытии «Жди меня»
Малышева, Безрукова и Нюша: звезды на премьере Kingsman-2
Автосалон во Франкфурте: 5 главных новинок для России
Audi Aicon: машина без руля и педалей
«Осталось ждать нам с вами 12 лет»: Жириновский об "эпохе" Путине
Ольга Ковитиди: Порошенко «получил удар в бороду»
Свадьба армянского миллиардера удивила Москву (фото)
Дочь Пескова оказалась в центре скандала
Галкин поделился снимком с молодой и озорной Пугачевой - СМИ
СМИ: сын Домогарова не навещает больного отца
Новая драка произошла у ТЦ «Москва»
Видео ударов по окружившим взвод РФ боевикам
Фоторепортажи
20В Мексике произошло мощное землетрясение
10Каталонцы снова хотят выйти из состава Испании
05:02 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Владивосток может впервые стать отправной точкой для круизных лайнеров

Планируется, что горожане смогут подняться на борт лайнера и отправиться в морское путешествие уже в ноябре этого года.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 22 сентября, PrimaMedia.

Владивостокский морской терминал совместно с южнокорейскими и китайскими партнерами разработал маршрут морского круиза для жителей Владивостока. Планируется, что линия Россия — Япония — Южная Корея будет запущена уже в ноябре этого года, сообщает ИА PrimaMedia.

Порт Владивосток может стать отправной точкой морского круиза по Азии. Соответствующее предложение для российских туристов готовят корейские и китайские туроператоры. Об этом в рамках мероприятий международной выставки «Строительство» сообщил генеральный директор Владивостокского морского терминала Валерий Нагорный.

«Мы ведем переговоры с нашими корейскими партнерами, которые буквально на днях написали нам письмо, что подписали чартерный контракт с одним из судовладельцев из КНР. Мы очень рассчитываем, что с ноября этого года к нам будет заходить на регулярной основе еще один круизный лайнер. У наших российских пассажиров будет возможность зайти на него и совершить круиз в Корею и Японию», — заявил Нагорный.

В беседе с корр. ИА PrimaMedia он подчеркнул, что пока проект круиза находится в стадии «ожидания подтверждения» и подробную информацию озвучивать пока рано. Известно, что оператором маршрута выступает южнокорейская сторона, а судовладелец — из Китая.

По словам Валерия Нагорного, тип круизного судна также уже определен, он сопоставим с Chinese Taishan — китайским лайнером, который впервые посетил Владивосток в августе 2016 года.

«Ориентировочно мы можем говорить о заходе лайнера во Владивосток раз в неделю, с ноября по февраль. Маршрут: Россия-Япония-Южная Корея. Сейчас мы можем говорить о предварительной информации, еще до конца не подтвержденной и не утвержденной. Возможно, все прояснится уже на следующей неделе. Проект масштабный и нужно с пониманием относиться к этому ожиданию», — сказал Валерий Нагорный.

Он добавил, что пока еще не известен порядок цен для российских туристов на подобные поездки. Зарубежные партнеры в настоящее время занимаются расчетами по проекту и оценкой емкости российского туристического рынка.

Напомним, круизные лайнеры — частые гости в порту Владивостока. Только в этом году эти океанические гиганты посещали город больше десяти раз. У причала Морского вокзала швартовались Pacific Venus, Costa NeoRomantica, Ocean Dream, Costa Victoria, Asuka II и Nippon Maru. Однако чтобы отправиться в морской круиз на борту одного из этих лайнеров, жителям Владивостока нужно лететь в Сингапур или Японию.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Гора Сестра: горная тайга и каменные изваяния "тигриной" столицы
«Черниговские родники» зазвучат в Приморье
Ким Чен Ын счел речь Трампа в ООН объявлением войны
Совладелец Бинбанка прокомментировал ситуацию с санацией
Умерла самая богатая женщина мира
На памятнике Калашникову обнаружили чертеж немецкого автомата
СМИ узнали о самых эффективных мерах антитабачной кампании в РФ
Хочет ли Каталония отделиться от Испании
С космодрома стартовала ракета «Союз» со спутником ГЛОНАСС
Спорт
«Ленинградское дерби» собрало больше, чем ЦСКА – «Спартак» «Зенит» вдесятером отыграл два мяча в дерби с «Динамо СПб», но пропустил с пенальти в дополнительное время и выбыл из Кубка России
Авто
Пассажир на полном ходу атаковал водителя соседнего авто Очевидцы сняли на видео напряженную сцену погони с эпичным финалом на одном из шоссе Саудовской Аравии
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Николая Караченцова перевели в реанимацию Состояние актера резко ухудшилось
Недвижимость
«Ночных волков» лишают земли
Эксперты оценили влияние реновации на торговую недвижимость
Как вдохнуть жизнь в старую квартиру: проект в Москве
Впервые в России суд отобрал бесплатный гектар
Леди
6 вещей о свиданиях, которые пора понять к 30 годам Чем старше становишься, тем меньше волнуешься о том, что о тебе подумают окружающие. Поэтому на свидания собираешься с меньшим трепетом.
Дети
Ведущая Первого канала ждет третьего ребенка 34-летняя телеведущая Анастасия Трегубова сообщила радостную новость - в ее семье ожидается пополнение.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь