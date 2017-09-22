В СБ ООН почтили память офицера Петрова, «спасшего мир от ядерной войны»

«На этой неделе мы узнали, что из жизни ушел человек, малознакомый, но очень важный в истории “холодной войны”, его имя было Станислав Петров. Его иногда называют человеком, который спас весь мир… Компьютер подавал сигнал, что запущена ядерная ракета, он должен был позвонить командованию. Но у него было подозрение, что система ошиблась, он был прав, вместо того чтобы сообщить о запуске ракеты, он сообщил о сбое системы. Его история показывает, как высоки риски и ответственность, связанные с ядерным оружием», — сказал Тиллерсон.