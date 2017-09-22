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02:04 (мск), источник: РИА Новости

В СБ ООН почтили память офицера Петрова, «спасшего мир от ядерной войны»

ООН, 22 сен — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе заседания СБ ООН о нераспространении ядерного оружия почтил память советского офицера Станислава Петрова, предотвратившего в 1983 году ядерный пуск по целям США из-за ошибки системы.

Источник: AP 2017

«На этой неделе мы узнали, что из жизни ушел человек, малознакомый, но очень важный в истории “холодной войны”, его имя было Станислав Петров. Его иногда называют человеком, который спас весь мир… Компьютер подавал сигнал, что запущена ядерная ракета, он должен был позвонить командованию. Но у него было подозрение, что система ошиблась, он был прав, вместо того чтобы сообщить о запуске ракеты, он сообщил о сбое системы. Его история показывает, как высоки риски и ответственность, связанные с ядерным оружием», — сказал Тиллерсон.

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Речь идет о советском подполковнике Станиславе Петрове, распознавшем 26 сентября 1983 года ошибочность сигнала об американском ракетно-ядерном ударе, что предотвратило пуск ракет по целям в США.

Из-за режима секретности о поступке Петрова стало известно лишь в 1993 году. В 2006 году в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке он получил награду общественной организации «Ассоциация граждан мира» с гравировкой «Человеку, который предотвратил ядерную войну». В 2012 году в германском Баден-Бадене Петров был удостоен премии немецких СМИ. В 2013 году в ФРГ ему была вручена «Дрезденская премия за предотвращение конфликтов и насилия».

Петров скончался 19 мая 2017 года в Подмосковье, об этом стало известно лишь в сентябре.

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