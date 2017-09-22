Арестованному экс-строителю Приморского океанариума запретили свидания с женой

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 22 сентября, PrimaMedia.

Фрунзенский районный суд Владивостока отказал находящемуся под домашним арестом экс-главе ФГУП «Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном округе» управления делами президента России Андрею Поплавскому в общении с гражданской супругой, зато увеличил время и расстояние для прогулок. Так что выносить мусор, покупать продукты и медикаменты подсудимому придется самому, передает корр. ИА PrimaMedia.

Напомним, во Владивостоке рассматривается по существу уголовное дело в отношении Поплавского, которого обвиняют в присвоении или растрате при строительстве Приморского океанариума суммы более 1 млрд рублей. Поплавский свою вину не признает.

Один сын проживает в Москве, второй с недавнего времени переехал к собственной семье в Хабаровск и не сможет часто навещать Поплавского. А самостоятельно, согласно установленным Приморским краевым судом ограничениям, он не сможет даже сходить в магазин и купить продукты. Потому Андрей Поплавский попросил суд пересмотреть ограничения и разрешить визиты гражданской супруги. Кроме того, Поплавский ходатайствовал о разрешении ему раз в месяц посещать парикмахерскую, чтобы «на заседания являться в надлежащем виде».

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Гражданская жена пояснила, что она живет по другому адресу и готова периодически оказывать Андрею Поплавскому помощь — в целях обеспечения жизнедеятельности.

«Случайно не стрижете?», — спросил у нее адвокат.

«Нет. Я не настолько разносторонняя личность», — уточнила женщина.

«Имеющиеся ограничения позволяют и мусор самому вынести, и продукты купить, и в парикмахерскую зайти. Права подсудимого не нарушены», — сказала представитель прокуратуры, подчеркнув, что медицинские документы не подтверждают, что Поплавский нуждается в посторонней помощи.

«Мне разрешены прогулки, а магазин, аптеки и парикмахерские запрещены, — настаивал Поплавский. — Ранее я никогда сам не ходил по магазинам, даже не знаю, где и что продается. Прошу разрешить помощь в снабжении».

Защита подтвердила, магазин недалеко есть, но чтобы до него добраться, необходимо сделать большой крюк и выйти за пределы разрешенных 50 метров.