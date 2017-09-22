Арестованному экс-строителю Приморского океанариума запретили свидания с женой
Выносить мусор, покупать продукты и медикаменты Андрею Поплавскому придется самому.
Выносить мусор, покупать продукты и медикаменты Андрею Поплавскому придется самому.
Владивосток, 22 сентября, PrimaMedia.
Фрунзенский районный суд Владивостока отказал находящемуся под домашним арестом
Напомним, во Владивостоке рассматривается по существу уголовное дело в отношении Поплавского, которого обвиняют в присвоении или растрате при строительстве Приморского океанариума суммы более 1 млрд рублей. Поплавский свою вину не признает.
Один сын проживает в Москве, второй с недавнего времени переехал к собственной семье в Хабаровск и не сможет часто навещать Поплавского. А самостоятельно, согласно установленным Приморским краевым судом ограничениям, он не сможет даже сходить в магазин и купить продукты. Потому Андрей Поплавский попросил суд пересмотреть ограничения и разрешить визиты гражданской супруги. Кроме того, Поплавский ходатайствовал о разрешении ему раз в месяц посещать парикмахерскую, чтобы «на заседания являться в надлежащем виде».
Гражданская жена пояснила, что она живет по другому адресу и готова периодически оказывать Андрею Поплавскому помощь — в целях обеспечения жизнедеятельности.
«Случайно не стрижете?», — спросил у нее адвокат.
«Нет. Я не настолько разносторонняя личность», — уточнила женщина.
«Имеющиеся ограничения позволяют и мусор самому вынести, и продукты купить, и в парикмахерскую зайти. Права подсудимого не нарушены», — сказала представитель прокуратуры, подчеркнув, что медицинские документы не подтверждают, что Поплавский нуждается в посторонней помощи.
«Мне разрешены прогулки, а магазин, аптеки и парикмахерские запрещены, — настаивал Поплавский. — Ранее я никогда сам не ходил по магазинам, даже не знаю, где и что продается. Прошу разрешить помощь в снабжении».
Защита подтвердила, магазин недалеко есть, но чтобы до него добраться, необходимо сделать большой крюк и выйти за пределы разрешенных 50 метров.
Выходить из дома, чтобы совместить приятное с полезным, бывшему куратору строительства Приморского океанариума разрешено с 7.30 до 8.30 и с 16.00 до 18.00. Кроме того, расстояние от дома, на которое может уходить Андрей Поплавский, суд увеличил в 10 раз — до 500 метров.