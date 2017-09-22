Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Малышева, Безрукова и Нюша: звезды на премьере Kingsman-2
Валерий Спиридонов нашёл альтернативу пересадке головы
Кремль отреагировал на речь актера Фримена о Путине
Новая драка произошла у ТЦ «Москва»
Сын Караченцова объяснил перевод артиста в реанимацию
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечествоПопулярность Кинга у публики огромна, но академический литературный мир не может решить, причислять ли его к большим писателям
Ольге Остроумовой — 70: от Жени Комельковой до «мощной старухи»
Николая Караченцова перевели в реанимацию
Автосалон во Франкфурте: 5 главных новинок для России
Audi Aicon: машина без руля и педалей
Глюкоза танцует в абсолютно прозрачном комбинезоне - СМИ
Порошенко: Оружие США поможет Киеву захватить Крым
Мелания Трамп выбрала неуместный для ООН наряд (фото)
29-летняя Рианна пришла на презентацию в «детском» платье (фото)
Галкин поделился снимком с молодой и озорной Пугачевой - СМИ
СМИ: сын Домогарова не навещает больного отца
Новая драка произошла у ТЦ «Москва»
Видео ударов по окружившим взвод РФ боевикам
Фоторепортажи
8Пожар в гостинице в Ростове-на-Дону
10Каталонцы снова хотят выйти из состава Испании
03:14 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Арестованному экс-строителю Приморского океанариума запретили свидания с женой

Выносить мусор, покупать продукты и медикаменты Андрею Поплавскому придется самому.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 22 сентября, PrimaMedia.

Фрунзенский районный суд Владивостока отказал находящемуся под домашним арестом экс-главе ФГУП «Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном округе» управления делами президента России Андрею Поплавскому в общении с гражданской супругой, зато увеличил время и расстояние для прогулок. Так что выносить мусор, покупать продукты и медикаменты подсудимому придется самому, передает корр. ИА PrimaMedia.

Напомним, во Владивостоке рассматривается по существу уголовное дело в отношении Поплавского, которого обвиняют в присвоении или растрате при строительстве Приморского океанариума суммы более 1 млрд рублей. Поплавский свою вину не признает.

Один сын проживает в Москве, второй с недавнего времени переехал к собственной семье в Хабаровск и не сможет часто навещать Поплавского. А самостоятельно, согласно установленным Приморским краевым судом ограничениям, он не сможет даже сходить в магазин и купить продукты. Потому Андрей Поплавский попросил суд пересмотреть ограничения и разрешить визиты гражданской супруги. Кроме того, Поплавский ходатайствовал о разрешении ему раз в месяц посещать парикмахерскую, чтобы «на заседания являться в надлежащем виде».

Читайте также
Два гектара даром: суд по делу Поплавского продлил арест на участки земли во Владивостоке

Гражданская жена пояснила, что она живет по другому адресу и готова периодически оказывать Андрею Поплавскому помощь — в целях обеспечения жизнедеятельности.

«Случайно не стрижете?», — спросил у нее адвокат.

«Нет. Я не настолько разносторонняя личность», — уточнила женщина.

«Имеющиеся ограничения позволяют и мусор самому вынести, и продукты купить, и в парикмахерскую зайти. Права подсудимого не нарушены», — сказала представитель прокуратуры, подчеркнув, что медицинские документы не подтверждают, что Поплавский нуждается в посторонней помощи.

«Мне разрешены прогулки, а магазин, аптеки и парикмахерские запрещены, — настаивал Поплавский. — Ранее я никогда сам не ходил по магазинам, даже не знаю, где и что продается. Прошу разрешить помощь в снабжении».

Защита подтвердила, магазин недалеко есть, но чтобы до него добраться, необходимо сделать большой крюк и выйти за пределы разрешенных 50 метров.

Выходить из дома, чтобы совместить приятное с полезным, бывшему куратору строительства Приморского океанариума разрешено с 7.30 до 8.30 и с 16.00 до 18.00. Кроме того, расстояние от дома, на которое может уходить Андрей Поплавский, суд увеличил в 10 раз — до 500 метров.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Гора Сестра: горная тайга и каменные изваяния "тигриной" столицы
«Черниговские родники» зазвучат в Приморье
Ким Чен Ын счел речь Трампа в ООН объявлением войны
Совладелец Бинбанка прокомментировал ситуацию с санацией
Умерла самая богатая женщина мира
Жертвами пожара в гостинице в Ростове-на-Дону стали два человека
«Зенит» выбыл из розыгрыша Кубка России по футболу
Хочет ли Каталония отделиться от Испании
В Солнечной системе нашли уникальный объект
Спорт
«Ленинградское дерби» собрало больше, чем ЦСКА – «Спартак» «Зенит» вдесятером отыграл два мяча в дерби с «Динамо СПб», но пропустил с пенальти в дополнительное время и выбыл из Кубка России
Авто
Пассажир на полном ходу атаковал водителя соседнего авто Очевидцы сняли на видео напряженную сцену погони с эпичным финалом на одном из шоссе Саудовской Аравии
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Николая Караченцова перевели в реанимацию Состояние актера резко ухудшилось
Недвижимость
Эксперты оценили влияние реновации на торговую недвижимость
Россиянам пообещали рост цен на жилье
Выдачу свидетельств о собственности на недвижимость возобновят
Названы самые дорогие новостройки Петербурга
Леди
6 вещей о свиданиях, которые пора понять к 30 годам Чем старше становишься, тем меньше волнуешься о том, что о тебе подумают окружающие. Поэтому на свидания собираешься с меньшим трепетом.
Дети
Ведущая Первого канала ждет третьего ребенка 34-летняя телеведущая Анастасия Трегубова сообщила радостную новость - в ее семье ожидается пополнение.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь