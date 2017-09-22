В Хабаровский край вернулась жара

В Хабаровском крае, сегодня, 22 сентября, вновь потеплеет. Практически во всех населённых пунктах установится жаркая погода. Ветер также поменяет направление на южное и юго-западный. Пятница обойдёт без осадков.

В Хабаровске дневная температура повысится до 22−24°C. Без осадков. Скорость южного ветра прогнозируется на уровне 5−10 м/с.

В Комсомольске-на-Амуре дневная температура повысится до 22−24°C. Осадков не ожидается. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 7−12 м/с.

В Николаевске-на-Амуре дневная температура понизится до 19−17°C. Без осадков. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 7−12 м/с.

В Советской Гавани дневная температура повысится до 19−21°С.без осадков. Скорость южного ветра прогнозируется на уровне 4−9 м/с.

В Охотске дневная температура понизится до 10−12°C. Пройдёт дождь. Скорость северо-западного ветра прогнозируется на уровне 8−13 м/с.

В Вяземском дневная температура повысится до 22−24°C. Без осадков. Скорость южного ветра прогнозируется на уровне 5−10 м/с.

В Чегдомыне дневная температура останется на отметке 21−23°C. Осадков не ожидается. Скорость южного ветра прогнозируется на уровне 7−12 м/с.

В Аяне дневная температура останется на отметке 13−15°C. Без осадков. Скорость юго-западноговетра прогнозируется на уровне 7−12 м/с.

В Чумикане дневная температура останется на отметке 20−22°C. Осадков не ожидается. Скорость юго-восточного ветра прогнозируется на уровне 7−12 м/с.

В Бикине дневная температура повысится до 22−24°C. Без осадков. Скорость южного ветра прогнозируется на уровне 5−10 м/с.

В селе имени Полины Осипенко дневная температура повысится до 20−22°C. Без осадков. Скорость юго-восточного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.