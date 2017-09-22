В Хабаровский край вернулась жара
В регионе на один день установится
В регионе на один день установится
В Хабаровском крае, сегодня, 22 сентября, вновь потеплеет. Практически во всех населённых пунктах установится жаркая погода. Ветер также поменяет направление на южное и
В Хабаровске дневная температура повысится до 22−24°C. Без осадков. Скорость южного ветра прогнозируется на уровне 5−10 м/с.
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В Советской Гавани дневная температура повысится до 19−21°С.без осадков. Скорость южного ветра прогнозируется на уровне 4−9 м/с.
В Охотске дневная температура понизится до 10−12°C. Пройдёт дождь. Скорость
В Вяземском дневная температура повысится до 22−24°C. Без осадков. Скорость южного ветра прогнозируется на уровне 5−10 м/с.
В Чегдомыне дневная температура останется на отметке 21−23°C. Осадков не ожидается. Скорость южного ветра прогнозируется на уровне 7−12 м/с.
В Аяне дневная температура останется на отметке 13−15°C. Без осадков. Скорость
В Чумикане дневная температура останется на отметке 20−22°C. Осадков не ожидается. Скорость
В Бикине дневная температура повысится до 22−24°C. Без осадков. Скорость южного ветра прогнозируется на уровне 5−10 м/с.
В селе имени Полины Осипенко дневная температура повысится до 20−22°C. Без осадков. Скорость
В Троицком дневная температура повысится до 22−24°C. Осадков не ожидается. Скорость южного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.