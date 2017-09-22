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03:25 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

«Ярмарка здоровья»: кофе с психологом и полис ОМС на набережной

Для хабаровчан состоится масштабная лечебно-профилактическая акция.

Хабаровчанам представится возможность пройти бесплатное медицинское обследование в эту субботу. Масштабная акция, разработанная в рамках программы по сохранению и укреплению здоровья, будет проходить уже в пятый раз. В этом году хабаровчане смогут посетить ее с 11 до 18.00 часов в легкоатлетическом манеже стадиона им. Ленина.

 — Популярность данного мероприятия растет ежегодно. В прошлом году было зарегистрировано около трех тысяч посетителей. Мы видим, что вопрос сохранения собственного здоровья важен для людей. Именно поэтому с каждым разом акция становится все масштабнее. В эту субботу, 23 числа, на территории стадиона им. Ленина будет работать более 40 организаций. Помимо наиболее актуальных и востребованных для хабаровчан консультаций и диагностик, будут предоставляться и новые услуги, — прокомментировала ИА «Хабаровский край сегодня» главный специалист управления здравоохранения администрации города Хабаровска Екатерина Царева.

С момента официального открытия акции все желающие смогут не только задать вопросы специалистам, но и пройти экспресс-обследования разного плана. Среди них: тест на ВИЧ, измерения уровня сахара крови, холестерина, давления, показателей функции внешнего дыхания, развернутое кардио-обследование, проверка стоп, индекса массы тела, уровня слуха и процента зрения. Также можно пройти флюорографическое обследование, индивидуальную дерматоскопию, получить советы по уходу за кожей и консультации по питанию в зависимости от нынешнего состояния тела. Молодые семьи и будущие мамы смогут узнать все нюансы беременности и грудного вскармливания, получат «Азбуку мам». Так как существует проблемы недопонимания сущности вопроса спортивного питания и бесконтрольной закупки биологических добавок, то для спортсменов будут проведены грамотные консультации в этой области.

Среди новинок можно отметить биометрическое тестирование уровня стресса и возможность заменить или оформить полис ОМС на месте проведения мероприятия. Такая услуга будет доступна для всех жителей края. Помимо этого, гостей «Ярмарки здоровья» на чашечку кофе будет ждать психолог, который проведет консультации и тренинги.

 — На протяжении всего дня будет проходить концертная программа, проводиться настольные игры, дегустация продукции, выставка-продажа некоторого медицинского оборудования. Также будут осуществляться мастер-классы по рукоделию. Кстати, сделанные предметы можно уносить с собой в качестве подарка, — отметила Екатерина Царева.

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