Сергей Дарькин достроит собор на центральной площади Владивостока
Сейчас на объекте активно ведутся строительные работы, до конца года планируется закончить кладку из кирпича, установить кровлю и купола.
Сейчас на объекте активно ведутся строительные работы, до конца года планируется закончить кладку из кирпича, установить кровлю и купола.
Владивосток, 22 сентября, PrimaMedia.
Строительство
Напомним, идея строительства храма в центре Владивостока появилась в 1999 году. На получение документов на землю и разрешения на строительство ушло девять лет. Непосредственно строительные работы начались в 2010 году.
— Мы с большой болью смотрели на стены недостроенного храма. Столько труда было вложено в строительство этого собора, и все встало. Еще
Средства на возобновление строительства собора выделила «Тихоокеанская Инвестиционная Группа» (ПАО «ТИГР»).
— В бухту Золотой Рог заходят крупные круизные лайнеры из разных стран
Кстати, место под строительство главного храма Приморского края выбрано неслучайное. Отсюда началась история Приморского края и Тихоокеанского флота, это место первой высадки основателей поста Владивосток с корабля «Манджур».