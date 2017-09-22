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03:22 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Сергей Дарькин достроит собор на центральной площади Владивостока

Сейчас на объекте активно ведутся строительные работы, до конца года планируется закончить кладку из кирпича, установить кровлю и купола.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 22 сентября, PrimaMedia.

Строительство Спасо-Преображенского собора на центральной площади, замороженное из-за отсутствия средств, возобновилось спустя долгое время. Деньги на возобновление строительства выделила «Тихоокеанская Инвестиционная Группа» (ПАО «ТИГР»), президентом которой является Сергей Дарькин. Сейчас храм строится полностью за счет этих средств. Планируется, что главный этап строительства собора будет завершен уже в этом году, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ПАО «ТИГР».

Напомним, идея строительства храма в центре Владивостока появилась в 1999 году. На получение документов на землю и разрешения на строительство ушло девять лет. Непосредственно строительные работы начались в 2010 году.

— Мы с большой болью смотрели на стены недостроенного храма. Столько труда было вложено в строительство этого собора, и все встало. Еще год-два, и пришлось бы сносить построенное, потому что все разрушалось на глазах. Сегодня ситуация изменилась, — рассказывает Игорь Талько, протоиерей, секретарь Владивостокской Епархии.

Средства на возобновление строительства собора выделила «Тихоокеанская Инвестиционная Группа» (ПАО «ТИГР»).

Спасо-Преображенский кафедральный собор будет самым крупным храмом в Приморском крае, он вместит до 3 тысяч верующих. Для сравнения, Свято-Никольский кафедральный собор на Махалина вмещает около 600 верующих, Покровский кафедральный собор — около тысячи человек. В самом центре Владивостока появится возможность проводить большие богослужения в значительные для верующих людей праздники — Рождество Христово, на Пасху. А вообще собор будет вести обычную приходскую жизнь.

— В бухту Золотой Рог заходят крупные круизные лайнеры из разных стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Пусть гости города видят красивый храм, слышат звон колоколов. Здесь начинается Россия, здесь православная земля! — говорит отец Игорь.

Кстати, место под строительство главного храма Приморского края выбрано неслучайное. Отсюда началась история Приморского края и Тихоокеанского флота, это место первой высадки основателей поста Владивосток с корабля «Манджур».

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