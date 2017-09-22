Ракета «Союз-2.1б» вывела на низкую околоземную орбиту аппарат «Глонасс-М»
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости.
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости.
«Космическая головная часть ракеты космического назначения среднего класса «Союз-2.1б» в составе разгонного блока «Фрегат» и космического аппарата «Глонасс-М» в расчетное время, 03.12 мск, штатно отделилась от третьей ступени
«Выведение космического аппарата “Глонасс-М” на расчетную орбиту разгонным блоком “Фрегат” займет несколько часов», — сообщили в Минобороны.
Пуск ракеты космического назначения «Союз-2.1б» был осуществлен в 03.03 мск боевым расчетом Космических войск