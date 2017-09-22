Апелляции по делу «хабаровских живодёрок» передадут в краевой суд в октябре
Приговор обжаловали адвокаты всех троих обвиняемых и одна потерпевшая.
Приговор обжаловали адвокаты всех троих обвиняемых и одна потерпевшая.
Адвокаты «хабаровских живодёрок» пытаются оспорить приговор суда. Они считают вынесенное наказание слишком жёстким. Решение не понравилось также одной из потерпевших: по её мнению, девушек и их подельника нужно привлечь к большей ответственности, сообщает РИА «Восток-Медиа».
«Апелляции подали все стороны, кроме прокуратуры. Представители обвиняемых считают приговор слишком жёстким. Также апелляцию подал представитель одной из потерпевших. Их будут рассматривать в Хабаровском краевом суде, апелляции направят туда, вероятно, в начале октября», — рассказал корреспонденту агентства помощник председателя Индустриального районного суда Хабаровска Александр Маслов.
Как сообщил Яков Пушкарёв, представитель единственной потерпевшей по статье «Жестокое обращение с животными», они считают вынесенный приговор слишком мягким. Принятые апелляции передадут в Хабаровский краевой суд, где определят точную дату их рассмотрения.
РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало, что процесс над «хабаровскими живодёрками» начался весной 2017 года. Слушания проходили в закрытом режиме: такое решение в суде приняли, поскольку опасались за здоровье обвиняемых. Прения по громкому делу состоялись 22 августа. Обвинение настаивало на реальном лишении свободы для фигурантов, а сами девушки во время последнего слова попросили более мягкого наказания. Суд отправил всех фигурантов дела в колонию, однако сроки, на которых настаивал обвинитель, существенно сократили.