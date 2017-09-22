Житель Хабаровского района: Мое село скоро утонет в мусоре

Источник: Губерния онлайн

В селе Мичуринском Хабаровского района второй месяц никто не вывозит мусор. Об этом корреспонденту портала «Губерния» рассказал местный житель. По словам сельчанина Олега Сидорченко, под кучами отходов уже не видно контейнеров, а запах в Мичуринском стоит невыносимый. Глава поселения Александр Шадрин, в свою очередь, заявил, что вопрос с вывозом мусора решится на днях — в администрации задумали эксперимент.

Как рассказал житель села, мусор перестали убирать в конце августа.

«Наше село скоро буквально утонет в мусоре. Горы хлама с неприятным запахом можно увидеть на каждой улице села, даже на главной. В некоторых местах невозможно дышать, активизировались бездомные животные, которые растаскивают мусор по дворам. Моя жена звонила и писала в местную администрацию, жаловалась на это безобразие, но ни ответа, ни действий от властей пока нет», — сказал Олег Сидорченко.

Как объяснили в местной администрации, в 2015 году сельчане заключили с частной компанией «Сириус» договор о вывозе бытового мусора. Жители должны были платить за услугу каждый месяц. Организация исправно, два раза в неделю, убирала отходы, однако вскоре некоторые сельчане платить за вывоз мусора перестали. К середине июля 2017 года долг перед компанией достиг 700 тысяч рублей.

В начале августа глава поселения устроил собрание, чтобы повлиять на неплательщиков. После этого долг снизился, но незначительно — до 500 тысяч рублей. Тогда директор компании «Сириус» отказался работать в убыток, пообещав, что разберется с должниками через суд, а тем, кто переплатил, вернет деньги.

Глава Мичуринского сельского поселения сообщил, что решит проблему вместе с АО «Спецавтохозяйство».

«К нам действительно идут жалобы на мусор на улицах села, всего поступило 18 обращений. В итоге мы решили провести эксперимент и поступить так: заключить соглашение с АО “Спецавтохозяйство”. Оно производит прочные пакеты. Предприятие будет поставлять их в магазины Мичуринского с ценовой надбавкой в пять рублей. За счет этой разницы работники предприятия будут забирать и вывозить мусор», — рассказал Александр Шадрин.

Собеседник добавил, что на днях в селе пройдет субботник.