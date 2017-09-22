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04:26 (мск), источник: Lenta.Ru

В сети обратили внимание на чертеж немецкого автомата на памятнике Калашникову

Пользователи сети рассмотрели памятник Михаилу Калашникову, открытый 19 сентября в центре Москвы, и обнаружили на нем чертежи немецкой штурмовой винтовки StG 44 (Sturmgewehr 44), разработанной в 1944 году.

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«Запилить памятник Михаилу Тимофеевичу Калашникову со взрыв-схемой Штурмгевера — это просто высший пилотаж!», — написал военный историк Юрий Пашолок в своем Facebook.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пользователи также выразили беспокойство тем, что теперь начнется очередная волна заявлений, будто Калашников не изобрел свой автомат, а скопировал детище Хуго Шмайссера.

StG 44 визуально схож с легендарным творением советского конструктора-оружейника АК-47, но узлы и детали у них различны, главное расхождение заключается в механизме запирания канала ствола.

У АК запирание происходит поворотом затвора вокруг продольной оси, у StG 44 — перекосом затвора в вертикальной плоскости.

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Автомат StG 44 был разработан немецким конструктором Хуго Шмайссером в первой половине 1940-х и поступил на вооружение Германии в 1944 году. Оружие было названо «штурмовой винтовкой» (Sturmgewehr) и фактически стало первым в мире автоматом современного типа, созданным под промежуточный патрон и выпускаемым серийно. StG-44 оснащен ударно-спусковым механизмом куркового типа и может вести огонь как одиночными выстрелами, так и очередями. Работа автоматики основана на принципе отвода пороховых газов из канала ствола.

Памятник установили на пересечении улиц Садово-Каретная и Долгоруковская. Высота монумента составила 7,5 метра, композиция изображает оружейника, держащего в руках автомат. Появление скульптуры вызвало дискуссию в соцсетях. Музыкант Андрей Макаревич назвал ее бездарной и уродливой. В ответ на это автор памятника Салават Щербаков посоветовал певцу не лезть в чужую профессиональную сферу.

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