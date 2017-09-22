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07:21 (мск), источник: Noi.md

На дне Чёрного моря обнаружили десятки «кладбищ» кораблей

Ученые-климатологи с помощью роботов обнаружили на дне Чёрного моря до 60 мест с обломками торговых кораблей разных цивилизаций.

Источник: Noi.md

Как выяснили эксперты, до 1453 года многие из колониальных и коммерческих мероприятий Древней Греции и Рима, а также Византийской империи осуществлялись через Черное море. Но после оккупации османскими турками Константинополя и смены города на Стамбул Черное море было практически закрыто для внешней торговли.

Почти 400 лет спустя, в 1856 году, Парижский договор вновь открыл море для торговли всем народам.

Как сообщает Daily Mail, обнаруженные обломки могут быть частью кораблей Римской, Византийской и Османской империй. Ученые считают, что поскольку в Черном море почти нет света или кислорода, в таких условиях элементы затонувших кораблей могут длительное время сохраняться в прекрасном состоянии.

Во время загрузки произошла ошибка.

По информации исследователей, вода в Черном море ниже 150 метров (490 футов) является бескислородной, то есть окружающая среда не может поддерживать организмы, которые обычно питаются органическими материалами, такими как древесина и плоть.

Так, резные рисунки на кораблях хорошо сохранились и даже была обнаружена веревка на борту одного 2000-летнего римского судна.

Эд Паркер, генеральный директор участвующей в поисках компании BlackSeaMAP, сказал: «Некоторые из обнаруженных нами кораблей мы ранее видели только на фресках и мозаиках до этого момента. Например, есть одно средневековое торговое судно, где сохранились башни на носу и корме. Когда мы увидели это, то было ощущение, что будто смотрели кино с кораблями».

Возраст большинства обнаруженных судов составляет около 1300 лет, но самые старые относятся к IV веку до нашей эры. Данные о местоположении затонувших кораблей засекречены.

По информации исследователей, вода в Черном море ниже 150 метров (490 футов) является бескислородной, то есть окружающая среда не может поддерживать организмы, которые обычно питаются органическими материалами, такими как древесина и плоть. В результате существует исключительная возможность для длительного сохранения самих древних кораблей и их грузов.

Отметим, исследователи обнаружили более 40 обломков в двух предыдущих экспедициях, а во время их последней поездки, которая длилась несколько недель и завершилась в сентябре, они обнаружили около 20 новых мест кораблекрушений. Исследователи использовали два дистанционно управляемых транспортных средства (ROV) для осмотра морского дна.

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