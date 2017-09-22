В пригороде Хабаровска будет ходить меньше автобусов
Расписание движения общественного транспорта изменится в октябре.
Расписание движения общественного транспорта изменится в октябре.
Со 2 октября изменится расписание движения пригородных автобусов. Количество маршрутов сократят
«Это связано со снижением пассажиропотока. Обычно дачники уезжают в город рейсами, следующими до 18:00, а после восьми вечера пригородные автобусы ходят пустыми. Конечно, это нерентабельно, поэтому мы вынуждены пересмотреть расписание», — рассказал заместитель директора МУП «ХПАТП № 1» Александр Зиманин.