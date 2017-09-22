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04:41 (мск), источник: Губерния онлайн

В пригороде Хабаровска будет ходить меньше автобусов

Расписание движения общественного транспорта изменится в октябре.

Со 2 октября изменится расписание движения пригородных автобусов. Количество маршрутов сократят из-за того, что дачники стали реже ездить на свои участки, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».

«Это связано со снижением пассажиропотока. Обычно дачники уезжают в город рейсами, следующими до 18:00, а после восьми вечера пригородные автобусы ходят пустыми. Конечно, это нерентабельно, поэтому мы вынуждены пересмотреть расписание», — рассказал заместитель директора МУП «ХПАТП № 1» Александр Зиманин.

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В пригороде Хабаровска будет ходить меньше автобусов
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