Школьникам Хабаровского края предстоит сдать изменённые ЕГЭ-2018

Источник: Восток Медиа

Школьников Хабаровского края ожидают изменения в Едином государственном экзамене 2018 года. Обязательные к сдаче русский язык и математика практически не преобразятся, а вот литература, информатика и другие дополнительные предметы модифицировались, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным Федерального института педагогических измерений, в контрольно-измерительные материалы по русскому языку добавили одно задание — № 20. С его помощью у школьников проверят знание лексических норм современного языка. Соответственно, теперь за всю работу можно получить не 57, а 58 первичных баллов. По базовой и профильной математике, а также по биологии, географии и истории изменений нет. В ЕГЭ по иностранным языкам лишь уточнили критерии оценивания выполнения заданий 39 и 40.

Куда больше модифицировался экзамен по литературе. В заданиях 9 и 16 отменили требование обосновать выбор примера для сопоставления, а в 17-м добавили четвёртую тему для сочинения. Критерии выполнения заданий в развёрнутым ответом полностью переработали, а максимальный балл теперь составляет 57 баллов вместо 42. В ЕГЭ по обществознании переработали систему оценивания заданий 28 и 29, а в последнем ещё и детализировали формулировку. Максимум баллов увеличился на два.