Школьникам Хабаровского края предстоит сдать изменённые ЕГЭ-2018
Модификация коснулась заданий по литературе, информатике, химии и другим предметам.
Модификация коснулась заданий по литературе, информатике, химии и другим предметам.
Школьников Хабаровского края ожидают изменения в Едином государственном экзамене 2018 года. Обязательные к сдаче русский язык и математика практически не преобразятся, а вот литература, информатика и другие дополнительные предметы модифицировались, сообщает РИА «Восток-Медиа».
По данным Федерального института педагогических измерений, в
Куда больше модифицировался экзамен по литературе. В заданиях 9 и 16 отменили требование обосновать выбор примера для сопоставления, а в 17-м добавили четвёртую тему для сочинения. Критерии выполнения заданий в развёрнутым ответом полностью переработали, а максимальный балл теперь составляет 57 баллов вместо 42. В ЕГЭ по обществознании переработали систему оценивания заданий 28 и 29, а в последнем ещё и детализировали формулировку. Максимум баллов увеличился на два.
В информатике в задании 25 убрали возможность написания алгоритма на естественном языке, потому что это у учеников оказалось невостребованным. Примеры текстов программ и их фрагментов в условиях заданий 8, 11, 19, 20, 21, 24 и 25 на языке Си заменили на примеры на языке С++, поскольку он более актуальный и распространённый. В КИМах по физике в первой части добавили одно задание базового уровня № 24, которое проверяет элементы астрофизики. За него можно получить два балла. В химии появилось задание № 30 высокого уровня сложности, на которое нужно дать развёрнутый ответ. За счёт изменения оценивания максимальный первичный балл за выполнение всей работы остался прежним.