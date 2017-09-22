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05:04 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Фрэнк Заппа отправляется в турне в виде голограммы

Серия концертов, на которых, кроме голограммы Заппы, будут выступать и его бывшие музыкальные сотоварищи, начнется к концу 2017 года и продлится в 2018 году. Голограмму создает компания Eyellusion, которая в прошлом уже отправила в турне голограмму Ронни Джеймса Дио.

Источник: AP 2017
Фрэнк Заппа снова отправляется в турне, спустя почти 25 лет после своей смерти. На этот раз в виде голограммы.

Серия концертов, на которых, кроме голограммы Заппы, будут выступать и его бывшие музыкальные сотоварищи, начнется к концу 2017 года и продлится в 2018 году.

Голограмму создает компания Eyellusion, которая в прошлом уже отправила в турне голограмму Ронни Джеймса Дио.

Гвоздем программы, как пишет Rolling Stone, будет написанная Фрэнком Заппой опера из трех частей «Гараж Джо» (Joe’s Garage). Как и при жизни Заппы, его голограмма будет исполнять роль «Central Scrutinizer» («центрального досконального расследователя»).

Где именно состоятся выступления, пока неизвестно.

Ахмет Заппа, один из руководителей семейного Фонда Заппы, сказал в интервью Rolling Stone, что он очень рад, что Фрэнк Заппа снова поедет в турне, исполняя как свои самые известные произведения, так и те, о которых мало что известно [широкой публике].

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По его словам, музыканты, игравшие в прошлом с Заппой в группе Mothers of Invention, ждут не дождутся момента, когда они снова выйдут с ним на сцену.

Речь идет об Иэне Андервуде, играющем на многих инструментах, гитаристе Денни Уолли и Наполеоне Мерфи Броке, среди прочих.

Главный герой оперы «Гараж Джо» — Джо, обыкновенный молодой музыкант гаражной группы, который сдается гламуру, сопровождающему рок-звезду со всеми отсюда вытекающими, не обязательно положительными, последствиями.

Надо заметить, что голограммы появлялись на сцене и раньше.

Та же компания Eyellusion создала в 2017 году голограмму рок-музыканта Ронни Джеймса Дио, и голограмма эта отправилась в мировое турне.

Голограммы используются не только в мире музыки.

В апреде 2017 года, во время предвыборной кампании во Франции левый кандидат на пост президента Жан-Люк Меланшон использовал именно этот метод, чтобы его выступление могли наблюдать одновременно в семи городах.

Меланшон выступал со сцены в Дижоне. А его голограмма в это время появилась на собраниях избирателей в других городах.

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