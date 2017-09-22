Уроженец Черемхово завоевал бронзу первенства Европы по дзюдо

Как 21 сентября 2017 года сообщила пресс-служба министерства спорта Иркутской области, соревнования прошли с 15 по 17 сентября в Мариборе в Словении, куда съехались более 400 дзюдоистов из 41 страны.

Артур Шевченко в составе сборной России выступал в командных соревнованиях, где было заявлено 17 команд. В первых двух поединках россияне были сильнее соперников из Польши и Англии. В полуфинальной схватке — уступили спортсменам из Грузии. В борьбе за третье место сборная России одержала победу над немецкими дзюдоистами. Третью ступень пьедестала вместе с российским спортсменами разделили англичане. Второе место заняли грузинские борцы, победителями командных соревнований стали азербайджанцы.