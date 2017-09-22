Уроженец Черемхово завоевал бронзу первенства Европы по дзюдо
Уроженец Черемхово Артур Шевченко завоевал бронзовую медаль на первенстве Европы по дзюдо среди спортсменов до 21 года.
Уроженец Черемхово Артур Шевченко завоевал бронзовую медаль на первенстве Европы по дзюдо среди спортсменов до 21 года.
Как 21 сентября 2017 года сообщила
Артур Шевченко в составе сборной России выступал в командных соревнованиях, где было заявлено 17 команд. В первых двух поединках россияне были сильнее соперников из Польши и Англии. В полуфинальной схватке — уступили спортсменам из Грузии. В борьбе за третье место сборная России одержала победу над немецкими дзюдоистами. Третью ступень пьедестала вместе с российским спортсменами разделили англичане. Второе место заняли грузинские борцы, победителями командных соревнований стали азербайджанцы.
В настоящее время Артур Шевченко тренируется в Иркутске в спортивном клубе «Мори» под руководством Эргаша Махмадбекова.