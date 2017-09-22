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04:57 (мск), источник: Baikal-info.ru

Уроженец Черемхово завоевал бронзу первенства Европы по дзюдо

Уроженец Черемхово Артур Шевченко завоевал бронзовую медаль на первенстве Европы по дзюдо среди спортсменов до 21 года.

Как 21 сентября 2017 года сообщила пресс-служба министерства спорта Иркутской области, соревнования прошли с 15 по 17 сентября в Мариборе в Словении, куда съехались более 400 дзюдоистов из 41 страны.

Артур Шевченко в составе сборной России выступал в командных соревнованиях, где было заявлено 17 команд. В первых двух поединках россияне были сильнее соперников из Польши и Англии. В полуфинальной схватке — уступили спортсменам из Грузии. В борьбе за третье место сборная России одержала победу над немецкими дзюдоистами. Третью ступень пьедестала вместе с российским спортсменами разделили англичане. Второе место заняли грузинские борцы, победителями командных соревнований стали азербайджанцы.

В настоящее время Артур Шевченко тренируется в Иркутске в спортивном клубе «Мори» под руководством Эргаша Махмадбекова.

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