Движение по Матвеевскому шоссе в Хабаровске будет временно ограничено
Транспорт в районе переулка Матвеевского переведут на
Транспорт в районе переулка Матвеевского переведут на
Хабаровск, 22 сентября, AmurMedia.
Временно ограничат проезд по участку Матвеевского шоссе в Хабаровске. В районе переулка Матвеевского ведутся ремонтные работы, сообщил корр. ИА AmurMedia в
С 23 часов 23 сентября до 5 часов 24 сентября будет временно ограничено движение транспорта по Матвеевскому шоссе в районе пер. Матвеевского.
Это связано с дорожными ремонтными работами, будет выполняться демонтаж железнодорожного переезда.
В связи с тем, что работы будут проводиться на всей ширине проезжей части, транспорт в период временного ограничения будет направляться по существующей