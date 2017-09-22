Движение по Матвеевскому шоссе в Хабаровске будет временно ограничено

Временно ограничат проезд по участку Матвеевского шоссе в Хабаровске. В районе переулка Матвеевского ведутся ремонтные работы, сообщил корр. ИА AmurMedia в пресс-службе мэрии Хабаровска.

С 23 часов 23 сентября до 5 часов 24 сентября будет временно ограничено движение транспорта по Матвеевскому шоссе в районе пер. Матвеевского.