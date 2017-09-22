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05:00 (мск), источник: AmurMedia.ru

Движение по Матвеевскому шоссе в Хабаровске будет временно ограничено

Транспорт в районе переулка Матвеевского переведут на дорогу-дублер.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 22 сентября, AmurMedia.

Временно ограничат проезд по участку Матвеевского шоссе в Хабаровске. В районе переулка Матвеевского ведутся ремонтные работы, сообщил корр. ИА AmurMedia в пресс-службе мэрии Хабаровска.

С 23 часов 23 сентября до 5 часов 24 сентября будет временно ограничено движение транспорта по Матвеевскому шоссе в районе пер. Матвеевского.

Это связано с дорожными ремонтными работами, будет выполняться демонтаж железнодорожного переезда.

В связи с тем, что работы будут проводиться на всей ширине проезжей части, транспорт в период временного ограничения будет направляться по существующей дороге-дублеру, расположенной вдоль Матвеевского шоссе по четной стороне на участке от здания № 44 до здания № 34.

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