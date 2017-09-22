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05:08 (мск), источник: Вести - Красноярск

Жительнице Красноярска отказали в медицинской помощи по полису другого региона

Когда ОМС не работает. В одной из красноярских детских поликлиник молодой маме с грудным ребёнком отказали в медицинском обслуживании. Причина — медполис получен в другом регионе страны.

Источник: Вести - Красноярск

Семья Тарковских переехала в Красноярск из Алтайского края. У Татьяны с супругом двое детей. Медицинский полис младшего сына получали по прошлому месту жительства. В страховой уверили — модная пластиковая карта будет действовать во всех медучреждениях страны. Татьяна и сама знала, что именно так положено по закону. Но знакомство с 4-й детской больницей Красноярска не задалось.

«С учётом различных младенческих необходимостей нам надо было как можно быстрее попасть к педиатру, чтобы совершить потом ещё ряд действий. Мы пришли прикрепляться к поликлинике, и уже на уровне регистратуры нас завернули, сказали, что эти полисы они не принимают, потому что они из другого региона», — рассказала молодая мама Татьяна Тарковская.

К тому же таких новомодных полисов в виде пластиковой карты в маленькой поликлинике Академгородка и вовсе не видели. Заявили: оборудования считывать информацию нет, потому документ нужно поменять уже в местной красноярской страховой, и лучше бы на старенький — бумажный.

«Не всегда удобно с младенцем на руках куда-то идти, тем более в незнакомом городе переоформляться», — отметила молодая мама Татьяна Тарковская.

К слову, в интернете подобных жалоб тысячи. Похоже, ситуация одинакова по всей стране.

Ольга (Москва): Пришла в свою районную поликлинику с занозой в ноге — воспалилась. Живу тут, хоть и не прописана, поэтому имею право. Полис у меня из другого города России, но точно знаю, что это не имеет значения, по ТВ много раз показывали. Пришла, а меня отшили…

Елена (Зеленоград): В Зеленограде так же. И мне кажется, вся Россия такова. А вот в Турции меня, гражданку России, принимали без всяких полисов в любой поликлинике. Там работают врачи, а не коммерсанты, как в России. Куда катится наша страна…

В электронном варианте «Российской газеты» — одного из официальных изданий страны — в выпуске от 12 января 2011 года сказано, что вступил в силу новый закон «Об обязательном медицинском страховании в РФ», по которому «получить помощь врачей по полису ОМС с начала 2011 года можно в любом регионе, вне зависимости от места постоянной регистрации и получения документа».

Руководство красноярской детской больницы № 4 после вмешательства «Вестей» всё-таки принесло извинения Татьяне Тарковской. Всю ответственность переложили на страховщиков. «К сожалению, возникли недоразумения со страховой компанией, на сегодня этот вопрос решён, мама должна прийти, написать заявление на прикрепление и помощь будет оказана и плановая, и экстренная. По прежнему полису. Полис действителен на всей территории РФ. Мы созвонились с фондом и нам разъяснили механизм и алгоритм работы», — пояснила заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Татьяна Курдина.

Всем известно, что зарплата врачей складывается в том числе из отчислений страховых компаний. Вероятно, получать деньги с местных проще и удобнее. А вот заботы пациентов, даже если они ещё совсем крохи, врачей, похоже, волнуют гораздо меньше.


Мария СЕМЁНОВА



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