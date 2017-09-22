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07:38 (мск), источник: Sputniknews.kz

Грозы и туман прогнозируют синоптики на большей части Казахстана в пятницу

АСТАНА, 22 сен — Sputnik. На большей части территории республики с прохождением атмосферных фронтов ожидаются осадки (преимущественно дождь), гроза, туман. Лишь на западе, юге и юго-востоке сохраняется погода без осадков. Местами по республике усилится ветер, на юге с пыльной бурей, сообщает «Казгидромет».

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Источник: Sputniknews.kz

В Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидается туман, усиление ветра 15−20 м/с. В Жамбылской, Южно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, днем в Кызылординской, Мангистауской, Актюбинской областях местами усилится ветер 15−20 м/с, в Кызылординской области с пыльной бурей.

В Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях ночью местами ожидаются заморозки 3 градуса.

В Южно-Казахстанской, Кызылординской, Жамбылской, Алматинской, местами в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Акмолинской, Жамбылской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, днем в Карагандинской, Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра 15−20 м/с. В Южно-Казахстанской области местами — пыльная буря, ветер 15−20 м/с.

В Южно-Казахстанской, Кызылординской, Жамбылской, Алматинской, местами в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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