Грозы и туман прогнозируют синоптики на большей части Казахстана в пятницу

В Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидается туман, усиление ветра 15−20 м/с. В Жамбылской, Южно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, днем в Кызылординской, Мангистауской, Актюбинской областях местами усилится ветер 15−20 м/с, в Кызылординской области с пыльной бурей.
В Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях ночью местами ожидаются заморозки 3 градуса.
В Южно-Казахстанской, Кызылординской, Жамбылской, Алматинской, местами в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Акмолинской, Жамбылской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, днем в Карагандинской, Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра 15−20 м/с. В Южно-Казахстанской области местами — пыльная буря, ветер 15−20 м/с.
В Южно-Казахстанской, Кызылординской, Жамбылской, Алматинской, местами в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.