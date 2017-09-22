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05:31 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Около 200 человек простились с погибшим в Сирии военнослужащим-контрактником из Братска

Представители мэрии города, ветераны, сослуживцы, родные и близкие присутствовали на прощании.

Источник: IrkutskMedia.ru

Около 200 человек простились с погибшим в Сирии военнослужащим по контракту Владимиром Тарасюком из Братска 20 сентября. На прощальной церемонии присутствовали представители администрации города, ветераны, сослуживцы, родные и близкие люди, представители воинской части, где он служил, Генерального штаба. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на ТАСС.

Владимир Тарасюк 1979 года рождения погиб в Сирии 16 сентября. Это уже второй случай гибели военного на территории Сирии для жителей Братска за 2017 год.

Правительственные войска Сирии при поддержке ВС РФ проводят на территории государства операцию против запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

Напомним, что военнослужащий из Братска Богдан Деревицкий погиб в Сирии. Прощание с 24-летним молодым человеком состоялось 3 мая. Он был похоронен на кладбище Правобережного округа города. В церемонии прощания принимали участие мэр города Сергей Серебренников и заместитель командующего войсками Восточного военного округа по работе с личным составом, генерал-майор Сергей Долотин. Военнослужащего похоронили с воинскими почестями.

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