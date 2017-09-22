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05:35 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Синоптики прогнозируют дождливую погоду в Красноярске на выходных

В субботу, 23 сентября, столбики термометров поднимутся до +11°C.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +25° 74% 761 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

На предстоящих выходных в Красноярске ожидается дождливая и прохладная погода. По данным портала Gismeteo.ru, в пятницу, 22 сентября, ожидается похолодание до +6°C. Днем возможно небольшое потепление до +11°C. С утра до вечера в городе будет идти дождь. Ветер северо-западный до 2 м/с.

В субботу, 23 сентября, осадки не прекратятся. В первой половине дня столбики термометров поднимутся до +11°C. Скорость северо-восточного ветра будет составлять 3 м/с.

В воскресенье, 24 сентября, в Красноярске температура воздуха утром составит +6°C. Днем и вечером — до +8°C. Синоптики прогнозируют дождь. Ветер северный до 3 м/с.

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