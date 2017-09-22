Синоптики прогнозируют дождливую погоду в Красноярске на выходных

На предстоящих выходных в Красноярске ожидается дождливая и прохладная погода. По данным портала Gismeteo.ru, в пятницу, 22 сентября, ожидается похолодание до +6°C. Днем возможно небольшое потепление до +11°C. С утра до вечера в городе будет идти дождь. Ветер северо-западный до 2 м/с.