Синоптики прогнозируют дождливую погоду в Красноярске на выходных
В субботу, 23 сентября, столбики термометров поднимутся до +11°C.
В субботу, 23 сентября, столбики термометров поднимутся до +11°C.
На предстоящих выходных в Красноярске ожидается дождливая и прохладная погода. По данным портала Gismeteo.ru, в пятницу, 22 сентября, ожидается похолодание до +6°C. Днем возможно небольшое потепление до +11°C. С утра до вечера в городе будет идти дождь. Ветер
В субботу, 23 сентября, осадки не прекратятся. В первой половине дня столбики термометров поднимутся до +11°C. Скорость
В воскресенье, 24 сентября, в Красноярске температура воздуха утром составит +6°C. Днем и вечером — до +8°C. Синоптики прогнозируют дождь. Ветер северный до 3 м/с.