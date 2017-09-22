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05:37 (мск), источник: Вести Приморье

Во Владивостоке возобновится схема движения автобусного маршрута № 95

С понедельника, 25 сентября, возобновится движение по ранее установленному маршруту «Снеговая падь — Тухачевского — Суханова».

В приморской столице возобновится схема движения автобусного маршрута № 95. С конца августа автобусы этого городского маршрута осуществляли движение по новой временной схеме «Снеговая падь — Тухачевского — Проспект 100-летия Владивостока». С 25 сентября маршрут движения станет прежним: «Снеговая падь — Тухачевского — Суханова». Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

По результатам тестирования специалистами управления принято решение с понедельника, 25 сентября, возобновить движение по ранее установленному маршруту «Снеговая падь — Тухачевского — Суханова».

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