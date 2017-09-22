Горячая вода придет сегодня в каждый дом Хабаровска

Источник: AP 2017

Горячая вода вернется в краны жителей краевой столицы уже сегодня вечером. ИА «Хабаровский край сегодня» напоминает, что в этом году, сроки проведения гидравлических испытаний были изменены.

Исследование состояния трубопроводов проводилось в период с 18 по 22 сентября. За это время были проверены сразу две зоны теплосетей ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3.

— В 13.00 по местному времени начнется заполнение трубопроводов. И уже примерно к 19.00 горячая вода будет в кранах жителей Железнодорожного, Краснофлотского и Кировского районов, а также некоторых улиц Центрального и Индустриального районов. Это, по сообщению пресс-службы администрации города, около 2800 домов, — прокомментировала пресс-секретарь филиала «Хабаровская теплосетевая компания» АО «ДГК» Анна Никитенко.