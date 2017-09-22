Горячая вода придет сегодня в каждый дом Хабаровска
Хабаровские теплосетевики завершили гидравлические испытания.
Хабаровские теплосетевики завершили гидравлические испытания.
Горячая вода вернется в краны жителей краевой столицы уже сегодня вечером. ИА «Хабаровский край сегодня» напоминает, что в этом году, сроки проведения гидравлических испытаний были изменены.
Исследование состояния трубопроводов проводилось в период с 18 по 22 сентября. За это время были проверены сразу две зоны теплосетей ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3.
— В 13.00 по местному времени начнется заполнение трубопроводов. И уже примерно к 19.00 горячая вода будет в кранах жителей Железнодорожного, Краснофлотского и Кировского районов, а также некоторых улиц Центрального и Индустриального районов. Это, по сообщению
Все плановые проверки на прочность были произведены, а найденные в ходе обследования незначительные нарушения — устранены.