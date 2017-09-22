Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Николая Караченцова перевели в реанимацию
Ученые объяснили, почему вечером хочется выпить
Кремль отреагировал на речь актера Фримена о Путине
Порошенко показал в ООН российские военные билеты
Украина выплатила России $3 млрд
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечествоПопулярность Кинга у публики огромна, но академический литературный мир не может решить, причислять ли его к большим писателям
60-летняя Линда Хэмилтон снова снимется в «Терминаторе»
Дмитрий Борисов ответил на сравнения с Малаховым
Автосалон во Франкфурте: 5 главных новинок для России
Audi Aicon: машина без руля и педалей
«Осталось ждать нам с вами 12 лет»: Жириновский об "эпохе" Путине
Ольга Ковитиди: Порошенко «получил удар в бороду»
Украина выплатила России $3 млрд
Порошенко показал в ООН российские военные билеты
Галкин поделился снимком с молодой и озорной Пугачевой - СМИ
СМИ: сын Домогарова не навещает больного отца
Новая драка произошла у ТЦ «Москва»
Видео ударов по окружившим взвод РФ боевикам
Фоторепортажи
1035 лет назад погибла Грейс Келли
20В Мексике произошло мощное землетрясение
05:43 (мск), источник: AmurMedia.ru

Пропавшего школьника нашли в Хабаровске

Сейчас с подростком работают специалисты.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 22 сентября, AmurMedia.

Четырнадцатилетнего ребенка, пропавшего в Хабаровске накануне днем, нашли. В настоящее время с ним работают психологи, сообщил корр. ИА AmurMedia руководитель поисково-спасательного отряда «Амур-поиск» Сергей Савельев.

— Пропавшего накануне 14-летнего подростка нашли вчера вечером, 21 сентября, в 22:00. На данный момент с мальчиком работают психологи, — сообщил Сергей Савельев.

Напомним, за последние две недели это уже второй пропавший в Хабаровске подросток. Так, около недели назад, 14 сентября, в Корфовском ушла из дома и не вернулась 13-летняя школьница. Совместные усилия полиции и волонтеров дали свои плоды: вчера девочку нашли в Краснофлотском районе краевого центра.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Филиал «Хабаровский» АО «Славянка» распродает имущество
Портрет покупателя хабаровского секс-шопа - невыдуманные байки продавца
Ким Чен Ын счел речь Трампа в ООН объявлением войны
Совладелец Бинбанка прокомментировал ситуацию с санацией
Умерла самая богатая женщина мира
Чертеж немецкого автомата обнаружен на памятнике Калашникову
СМИ узнали о самых эффективных мерах антитабачной кампании в РФ
Хочет ли Каталония отделиться от Испании
С космодрома стартовала ракета «Союз» со спутником ГЛОНАСС
Спорт
«Ленинградское дерби» собрало больше, чем ЦСКА – «Спартак» «Зенит» вдесятером отыграл два мяча в дерби с «Динамо СПб», но пропустил с пенальти в дополнительное время и выбыл из Кубка России
Авто
Пассажир на полном ходу атаковал водителя соседнего авто Очевидцы сняли на видео напряженную сцену погони с эпичным финалом на одном из шоссе Саудовской Аравии
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Николая Караченцова перевели в реанимацию Состояние актера резко ухудшилось
Недвижимость
Эксперты оценили влияние реновации на торговую недвижимость
«Ночных волков» лишают земли
Впервые в России суд отобрал бесплатный гектар
Как вдохнуть жизнь в старую квартиру: проект в Москве
Леди
6 вещей о свиданиях, которые пора понять к 30 годам Чем старше становишься, тем меньше волнуешься о том, что о тебе подумают окружающие. Поэтому на свидания собираешься с меньшим трепетом.
Дети
Ведущая Первого канала ждет третьего ребенка 34-летняя телеведущая Анастасия Трегубова сообщила радостную новость - в ее семье ожидается пополнение.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь