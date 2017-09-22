Пропавшего школьника нашли в Хабаровске
Сейчас с подростком работают специалисты.
Сейчас с подростком работают специалисты.
Хабаровск, 22 сентября, AmurMedia.
Четырнадцатилетнего ребенка, пропавшего в Хабаровске накануне днем, нашли. В настоящее время с ним работают психологи, сообщил корр. ИА AmurMedia руководитель
— Пропавшего накануне 14-летнего подростка нашли вчера вечером, 21 сентября, в 22:00. На данный момент с мальчиком работают психологи, — сообщил Сергей Савельев.
Напомним, за последние две недели это уже второй пропавший в Хабаровске подросток. Так, около недели назад, 14 сентября, в Корфовском ушла из дома и не вернулась 13-летняя школьница. Совместные усилия полиции и волонтеров дали свои плоды: вчера девочку нашли в Краснофлотском районе краевого центра.