Пропавшего школьника нашли в Хабаровске

Напомним, за последние две недели это уже второй пропавший в Хабаровске подросток. Так, около недели назад, 14 сентября, в Корфовском ушла из дома и не вернулась 13-летняя школьница. Совместные усилия полиции и волонтеров дали свои плоды: вчера девочку нашли в Краснофлотском районе краевого центра.