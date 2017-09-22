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09:16 (мск), источник: АиФ Прикамье

Министр строительства Пермского края встретился с голодающими дольщицами

Женщины остались довольны результатом встречи, но ехать домой отказались.

Источник: Аргументы и факты

Министр строительства и архитектуры Пермского края Михаил Сюткин встретился дольщицами и пайщицей, которые 13 сентября объявили голодовку. Три женщины считают недостаточными меры, которые принимают в регионе для решения проблем пострадавших от недобросовестных застройщиков.

Все эти дни Юлия Гельбич, Елена Аликина и Марина Ахматова живут в офисе КПРФ на улице Ленина в Перми, спят на матрацах на полу. Вечером 22 сентября к голодающим приехали представители краевой власти и общественности. Заместитель председателя правительства — министр строительства и архитектуры Пермского края Михаил Сюткин расположился на раскладушке рядом с голодающими.

Женщины рассказали, что заставило их пойти на отчаянный шаг.

Оказалось, что голодающие не до конца разобрались в сути проекта закона, который правительство края разработало для поддержки социально незащищённых людей.

Документ уже одобрен в первом чтении депутатами Законодательного собрания. Пострадавшие от недобросовестных застройщиков уже оказались раз обманутыми, и опасаются, что готовящийся закон не им не поможет. При этом выяснилось, что представители власти не знают о некоторых проблемах, с которыми сталкиваются дольщики.

Министр и общественники объяснили, что достроить дома полностью за бюджетный счет невозможно. И само завершение строительства процесс не быстрый. Насколько динамично будет решаться вопрос, зависит и от самих пострадавших, им нужно участвовать в обсуждении проблемы с другими заинтересованными сторонами, а не ждать, когда все разрешится само собой.

Главный вывод, к которому пришли участники разговора — рабочих групп для разработки вариантов завершения строительства должно быть две, а не одна.

Среди пострадавших от действий инвесторов большинство участники долевого строительства, но есть и пайщики строительно-жилищных кооперативов. Это разные схемы организации строительства, и решать их проблемы тоже будут по-разному.

Голодающие дольщицы согласились прийти на очередное заседание Общественной палаты Пермского края, сказали, что в целом итог встречи их удовлетворяет, хотя и не до конца. Но ехать домой они отказались. Сотрудники скорой помощи после ежедневного осмотра голодающих оценили состояние их здоровья как удовлетворительное.

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