Министр строительства Пермского края встретился с голодающими дольщицами
Женщины остались довольны результатом встречи, но ехать домой отказались.
Женщины остались довольны результатом встречи, но ехать домой отказались.
Министр строительства и архитектуры Пермского края Михаил Сюткин встретился дольщицами и пайщицей, которые 13 сентября объявили голодовку. Три женщины считают недостаточными меры, которые принимают в регионе для решения проблем пострадавших от недобросовестных застройщиков.
Все эти дни Юлия Гельбич, Елена Аликина и Марина Ахматова живут в офисе КПРФ на улице Ленина в Перми, спят на матрацах на полу. Вечером 22 сентября к голодающим приехали представители краевой власти и общественности. Заместитель председателя правительства — министр строительства и архитектуры Пермского края Михаил Сюткин расположился на раскладушке рядом с голодающими.
Женщины рассказали, что заставило их пойти на отчаянный шаг.
Документ уже одобрен в первом чтении депутатами Законодательного собрания. Пострадавшие от недобросовестных застройщиков уже оказались раз обманутыми, и опасаются, что готовящийся закон не им не поможет. При этом выяснилось, что представители власти не знают о некоторых проблемах, с которыми сталкиваются дольщики.
Министр и общественники объяснили, что достроить дома полностью за бюджетный счет невозможно. И само завершение строительства процесс не быстрый. Насколько динамично будет решаться вопрос, зависит и от самих пострадавших, им нужно участвовать в обсуждении проблемы с другими заинтересованными сторонами, а не ждать, когда все разрешится само собой.
Среди пострадавших от действий инвесторов большинство участники долевого строительства, но есть и пайщики
Голодающие дольщицы согласились прийти на очередное заседание Общественной палаты Пермского края, сказали, что в целом итог встречи их удовлетворяет, хотя и не до конца. Но ехать домой они отказались. Сотрудники скорой помощи после ежедневного осмотра голодающих оценили состояние их здоровья как удовлетворительное.