Синоптики Башкирии рассказали, что бабье лето закончилось

Источник: Комсомольская правда

Пора утепляться — синоптики Башкирии рассказали, что бабье лето в республике закончилось. Оно продолжалось ровно одну неделю.

По результатам наблюдения, за этот период температура воздуха повышалась днем до +21, +28 градусов, а 19 сентября по западу республики столбик термометра достиг и 30-ти градусную отметку, какую даже летом было редкостью увидеть.

— Со вчерашнего дня, 21 сентября, на Урал северными потоками стала поступать арктическая воздушная масса, что значительно понизит температурный фон ближайших дней, — отметили в Башгидрометцентре.