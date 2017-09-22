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09:13 (мск), источник: Комсомольская правда

Синоптики Башкирии рассказали, что бабье лето закончилось

На Урал надвигается арктическая воздушная масса.

Источник: Комсомольская правда

Пора утепляться — синоптики Башкирии рассказали, что бабье лето в республике закончилось. Оно продолжалось ровно одну неделю.

По результатам наблюдения, за этот период температура воздуха повышалась днем до +21, +28 градусов, а 19 сентября по западу республики столбик термометра достиг и 30-ти градусную отметку, какую даже летом было редкостью увидеть.

— Со вчерашнего дня, 21 сентября, на Урал северными потоками стала поступать арктическая воздушная масса, что значительно понизит температурный фон ближайших дней, — отметили в Башгидрометцентре.

До конца недели ночью столбик термометра покажет +2, +7 градусов, в некоторых районах достигнет и -3, а днем не поднимется выше +7, +13 градусов.

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