Кузбасские переселенцы. Зачем люди ехали жить в Сибирь?
Историк рассказывает о выборе предков и будущем кузбасской деревни.
Историк рассказывает о выборе предков и будущем кузбасской деревни.
Место пусто не бывает.
Анна Городкова, «АиФ — Кузбасс»: Олег Викторович, вы первый и пока единственный человек, который написал подробную историю Тяжинского района. Зачем она понадобилась небольшому району в Сибири?
Олег Костюнин: Моя дипломная работа в университете была посвящена истории Тяжинского района. В неё вошло далеко не всё, а материалов накопилось так много, что возникла идея написать книгу. Около 20 лет я собирал архивные материалы, беседовал с людьми, читал старые газеты, и в 2008 году вышел первый том «Истории земли Тяжинской». Через год вышел второй, на очереди третий, думаю, не последний. Книга оказалась нужна. Её зачитывают в библиотеках, используют в школах, многие находят в ней истории своих прадедов.
Когда я собирал материал, больше всего меня поразило, какой титанический труд стоит за тем, что мы сейчас имеем. Оказывается, известный на всю страну молочноконсервный завод по большому счёту строили женщины и молодёжь, траншеи под фундаменты копали вручную, стоя порой по колено в воде, снова и снова рыли котлованы, которые периодически обваливались… Работали и ночами при свете факелов. Большое советское сельское хозяйство требовало переработки, поэтому в Тяжинском районе решили перерабатывать молоко. Оборудование для завода везли из Германии, из Преображенской рощи на быках возили лес.
— Здесь веками была непроходимая тайга. Зачем люди селились именно здесь, а не поближе к крупным городам, к Новосибирску или Томску?
— По мере заселения Сибири оставалось всё меньше хороших земель, а на уже освоенных местах
Сам посёлок Тяжин стали осваивать при строительстве железной дороги в 1890-х годах. Рабочие жили в землянках, которые потом прозвали «копай-городом» (он располагался на нынешних улицах Береговая, Чапаева и Заводская), — избы ставить было не на что и некогда. Первыми капитальными зданиями в Тяжине стали железнодорожная станция и водонапорная башня. Затем стали строить жильё, храмы, школы при них и другие социальные объекты. Тогда не было пенсионной системы, но существовали так называемые «мирские запасы» — общественный фонд, который включал в себя часть доходов всех людей, продукты питания. На них содержали одиноких стариков и немощных.
Жили счастливо.
— Чего хотели тяжинцы в начала прошлого века и о чём мечтали? Уж наверняка они не хотели умереть от столбняка, без медицинской помощи, которая была в Томске, например…
— Люди жили обычными общечеловеческими ценностями — работать, обеспечивать своей семье пропитание. Земля для крестьян была высшей ценностью, и люди ею обладали. Конечно, больницы после революции находились только в крупных селениях, но ведь другого не было, люди были к этому готовы. Крестьяне занимались самолечением. Когда не справлялись сами, обращались к местным знахарям, костоправам, повитухам. Правда, лечили последние специфично: наговорами, травяными настойками, таскали детей над куриным насестом. Неудивительно, что периодически в районе случались эпидемии оспы, холеры, тифа и туберкулёза.
— Как вы думаете, когда люди были более счастливы? Тогда, когда вовсе не было всех удобств цивилизации, или сейчас, когда всё это есть, но критерии счастья совсем другие?
— Думаю, в то время, когда не было засилья ненужной для жизни информации. Люди жили конкретным делом, тяжким трудом, на который уходили все силы. Некогда было размышлять. К примеру, крестьянин Игнат Бровар из Преображенки со своими четырьмя сыновьями славился своим кирпичом очень высокого качества: кирпич выходил без трещин, долговечный и прочный. Он поныне сохранился в старых русских печах. Строитель Петр Новиков строил дома и церкви. А крестьянин Мирошниченко однажды задумался повторить велосипед и сумел это сделать! Собрал его из подручных материалов на колесах от самопрялки. Когда «конструктор» проехал по деревне, ребятишки визжали от восторга, а односельчане самоделки опасались. Думаю, счастье и заключается в ясности цели и удовлетворении от результата своих трудов.
Истребили хозяина.
— Очень многие деревни не только в Тяжинском районе, но и в других, мельчают и вовсе исчезают с карт. Деревня Абрамовка, Успенка, Беляковка, Васильевка — все эти названия остались в прошлом, в некогда богатых деревнях уже никого нет. Предприятия закрылись, люди разъехались. Каким вы видите будущее деревни и небольших посёлков?
— Успешное будущее у деревни может быть только аграрное, закреплённое переработкой, каким и было изначально. Конечно, есть люди, которые не видят никаких плюсов, живя в районе, но они есть: у нас чистейшая экология, вода и воздух. Возврат к исконному, мне кажется, и даст прирост.
Не просто было крестьянам отказаться от вековечных устоев единоличного хозяйствования. В душе они ещё долго оставались представителями особой деревенской цивилизации со своими традициями, культурой, жизненным укладом и особым видением мира. Труженики знали, что лес и река всегда дадут людям дичь и рыбу, родники будут поить их водой, а работящие руки обеспечат хлебом. А будет хлеб, будет и песня.
Мне кажется, что сейчас к земле люди возвращаются. В районе всё больше людей хочет заниматься своим собственным делом и видит в этом смысл. Есть хорошие примеры. Бывший механизатор и исконный крестьянин Михаил Кудринский 14 лет назад буквально с топором пришёл на пустое место в Преображенке, обустроил его и создал собственное