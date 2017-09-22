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05:42 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Кузбасские переселенцы. Зачем люди ехали жить в Сибирь?

Историк рассказывает о выборе предков и будущем кузбасской деревни.

Крестьяне-переселенцы заселяли территорию современного Тяжинского района уже в XVII—XIX вв.еках. Их хлеб периодически топило, замораживало или высушивало, но люди никуда из Сибири не уходили. Почему когда-то наши предки уходили жить в безлюдную глушь, а теперь их потомки рвутся в столицы? Об этом корреспондент «АиФ — Кузбасс» спросил у историка Олега Костюнина.

Место пусто не бывает.

Анна Городкова, «АиФ — Кузбасс»: Олег Викторович, вы первый и пока единственный человек, который написал подробную историю Тяжинского района. Зачем она понадобилась небольшому району в Сибири?

Олег Костюнин

Олег Костюнин: Моя дипломная работа в университете была посвящена истории Тяжинского района. В неё вошло далеко не всё, а материалов накопилось так много, что возникла идея написать книгу. Около 20 лет я собирал архивные материалы, беседовал с людьми, читал старые газеты, и в 2008 году вышел первый том «Истории земли Тяжинской». Через год вышел второй, на очереди третий, думаю, не последний. Книга оказалась нужна. Её зачитывают в библиотеках, используют в школах, многие находят в ней истории своих прадедов.

Когда я собирал материал, больше всего меня поразило, какой титанический труд стоит за тем, что мы сейчас имеем. Оказывается, известный на всю страну молочноконсервный завод по большому счёту строили женщины и молодёжь, траншеи под фундаменты копали вручную, стоя порой по колено в воде, снова и снова рыли котлованы, которые периодически обваливались… Работали и ночами при свете факелов. Большое советское сельское хозяйство требовало переработки, поэтому в Тяжинском районе решили перерабатывать молоко. Оборудование для завода везли из Германии, из Преображенской рощи на быках возили лес.

— Здесь веками была непроходимая тайга. Зачем люди селились именно здесь, а не поближе к крупным городам, к Новосибирску или Томску?

— По мере заселения Сибири оставалось всё меньше хороших земель, а на уже освоенных местах сибиряки-старожилы встречали новых потенциальных соседей зачастую неприязненно. Приходилось новичкам пядь за пядью отвоёвывать землю у леса. Свою роль сыграл и Московско-Сибирский тракт, проходивший как раз через село Старый Тяжин, — вдоль тракта была сосредоточена вся жизнь. Единственную трассу, связывающую сибирские территории, нужно было обслуживать. Местные жители неохотно занимались сельским хозяйством. Предпочитали уйти в извоз, принимать на постой обозников и торговать фуражом и ямщицкой оснасткой, а пришедшие новые люди брались за любой тяжкий труд. В первую очередь тогда стали развиваться сёла Тяжинское (сейчас Старый Тяжин) и Итат.

Сам посёлок Тяжин стали осваивать при строительстве железной дороги в 1890-х годах. Рабочие жили в землянках, которые потом прозвали «копай-городом» (он располагался на нынешних улицах Береговая, Чапаева и Заводская), — избы ставить было не на что и некогда. Первыми капитальными зданиями в Тяжине стали железнодорожная станция и водонапорная башня. Затем стали строить жильё, храмы, школы при них и другие социальные объекты. Тогда не было пенсионной системы, но существовали так называемые «мирские запасы» — общественный фонд, который включал в себя часть доходов всех людей, продукты питания. На них содержали одиноких стариков и немощных.

Жили счастливо.

— Чего хотели тяжинцы в начала прошлого века и о чём мечтали? Уж наверняка они не хотели умереть от столбняка, без медицинской помощи, которая была в Томске, например…

— Люди жили обычными общечеловеческими ценностями — работать, обеспечивать своей семье пропитание. Земля для крестьян была высшей ценностью, и люди ею обладали. Конечно, больницы после революции находились только в крупных селениях, но ведь другого не было, люди были к этому готовы. Крестьяне занимались самолечением. Когда не справлялись сами, обращались к местным знахарям, костоправам, повитухам. Правда, лечили последние специфично: наговорами, травяными настойками, таскали детей над куриным насестом. Неудивительно, что периодически в районе случались эпидемии оспы, холеры, тифа и туберкулёза.

— Как вы думаете, когда люди были более счастливы? Тогда, когда вовсе не было всех удобств цивилизации, или сейчас, когда всё это есть, но критерии счастья совсем другие?

— Думаю, в то время, когда не было засилья ненужной для жизни информации. Люди жили конкретным делом, тяжким трудом, на который уходили все силы. Некогда было размышлять. К примеру, крестьянин Игнат Бровар из Преображенки со своими четырьмя сыновьями славился своим кирпичом очень высокого качества: кирпич выходил без трещин, долговечный и прочный. Он поныне сохранился в старых русских печах. Строитель Петр Новиков строил дома и церкви. А крестьянин Мирошниченко однажды задумался повторить велосипед и сумел это сделать! Собрал его из подручных материалов на колесах от самопрялки. Когда «конструктор» проехал по деревне, ребятишки визжали от восторга, а односельчане самоделки опасались. Думаю, счастье и заключается в ясности цели и удовлетворении от результата своих трудов.

Истребили хозяина.

— Очень многие деревни не только в Тяжинском районе, но и в других, мельчают и вовсе исчезают с карт. Деревня Абрамовка, Успенка, Беляковка, Васильевка — все эти названия остались в прошлом, в некогда богатых деревнях уже никого нет. Предприятия закрылись, люди разъехались. Каким вы видите будущее деревни и небольших посёлков?

— Успешное будущее у деревни может быть только аграрное, закреплённое переработкой, каким и было изначально. Конечно, есть люди, которые не видят никаких плюсов, живя в районе, но они есть: у нас чистейшая экология, вода и воздух. Возврат к исконному, мне кажется, и даст прирост. Когда-то крестьяне не думали, вырубать лес или нет, чтобы расчистить пашню. Не робея перед грандиозностью задачи, они брались за дело и вырубали, ощущая себя хозяевами земли. Однако советский период во многом истребил в людях это чувство — из «хозяев земли» в крупных совхозах и колхозах они превратились в наёмных рабочих.

Не просто было крестьянам отказаться от вековечных устоев единоличного хозяйствования. В душе они ещё долго оставались представителями особой деревенской цивилизации со своими традициями, культурой, жизненным укладом и особым видением мира. Труженики знали, что лес и река всегда дадут людям дичь и рыбу, родники будут поить их водой, а работящие руки обеспечат хлебом. А будет хлеб, будет и песня.

Мне кажется, что сейчас к земле люди возвращаются. В районе всё больше людей хочет заниматься своим собственным делом и видит в этом смысл. Есть хорошие примеры. Бывший механизатор и исконный крестьянин Михаил Кудринский 14 лет назад буквально с топором пришёл на пустое место в Преображенке, обустроил его и создал собственное крестьянско-фермерское хозяйство. Не имея ничего, кроме рук, он стал перебирать старую технику и в итоге вырос в рыбовода, овцевода, хлебороба, переработчика древесины с собственной пилорамой и лесовода! Он уверен, что землю надо миловать, и тогда она ответит щедрым урожаем. Сейчас пытается организовать в селе музей. Такие люди и есть точки роста, которые организуют вокруг себя жизнь.

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