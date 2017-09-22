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06:04 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Уличная 3D-галерея о природе и обитателях Байкала открылась в Иркутске

Художник создал около 10-ти объемных рисунков с изображением водных пейзажей, нерпы и омуля.

Источник: IrkutskMedia.ru

Уличная галерея 3D-рисунков, посвященная Байкалу, появилась на улице Гоголя во дворе жилого комплекса «Изумруд» в Иркутске. Художник Степан Шоболов создал около десяти объемных рисунков, на которых изображены водные пейзажи, байкальская нерпа, омуль, а также символ жилого комплекса — изумруд. Около двух месяцев потребовалось компании-застройщику, чтобы сформулировать идею и воплотить ее на подпорных стенах. Основная тематика — озеро Байкал, рассказала заместитель председателя комитета по градостроительной политике администрации Иркутска Ольга Иванова. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в мэрии города.

По информации представителя застройщика, при проектировании жилого комплекса возникла идея преобразить две подпорные стены. В силу территориальной близости Байкала, основными направлениями рисунков стали природа озера и жизнь его обитателей.

«Все чаще отмечается желание и стремление горожан к созданию благоприятного внешнего вида Иркутска. Второй год в рамках муниципально-частного партнерства, а также за счет привлечения средств бюджетов различных уровней ведется активная работа по благоустройству общественных пространств и дворовых территорий. Мы благодарны застройщику, что его представители инициировали и воплотили такой проект», — подчеркнула Ольга Иванова.

Уличная галерея украсила двор жилого комплекса, сделала его более комфортным и уютным, стала местом притяжения для детей и взрослых.

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