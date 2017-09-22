Уличная 3D-галерея о природе и обитателях Байкала открылась в Иркутске
Художник создал около 10-ти объемных рисунков с изображением водных пейзажей, нерпы и омуля.
Художник создал около 10-ти объемных рисунков с изображением водных пейзажей, нерпы и омуля.
Уличная галерея 3D-рисунков, посвященная Байкалу, появилась на улице Гоголя во дворе жилого комплекса «Изумруд» в Иркутске. Художник Степан Шоболов создал около десяти объемных рисунков, на которых изображены водные пейзажи, байкальская нерпа, омуль, а также символ жилого комплекса — изумруд. Около двух месяцев потребовалось
По информации представителя застройщика, при проектировании жилого комплекса возникла идея преобразить две подпорные стены. В силу территориальной близости Байкала, основными направлениями рисунков стали природа озера и жизнь его обитателей.
«Все чаще отмечается желание и стремление горожан к созданию благоприятного внешнего вида Иркутска. Второй год в рамках
Уличная галерея украсила двор жилого комплекса, сделала его более комфортным и уютным, стала местом притяжения для детей и взрослых.