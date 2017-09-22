В Московском регионе будет без осадков и до 18 градусов тепла
Ветер ожидается восточный со скоростью 7−12 м/с.
Ветер ожидается восточный со скоростью 7−12 м/с.
МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Сухая и теплая погода ожидается в пятницу в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.
«При переменной облачности обойдется без осадков. Температура воздуха в Москве составит 15−17, по области будет от 13 до 18 градусов», — уточнил представитель метеослужбы. Ветер ожидается восточный со скоростью 7−12 м/с.
Предстоящей ночью столбики термометров в столице покажут 6−8, по области — от 4 до 9 градусов тепла. Ветер ожидается восточный,