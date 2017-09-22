В Московском регионе будет без осадков и до 18 градусов тепла

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Сухая и теплая погода ожидается в пятницу в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.

«При переменной облачности обойдется без осадков. Температура воздуха в Москве составит 15−17, по области будет от 13 до 18 градусов», — уточнил представитель метеослужбы. Ветер ожидается восточный со скоростью 7−12 м/с.