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06:22 (мск), источник: ТАСС

В Московском регионе будет без осадков и до 18 градусов тепла

Ветер ожидается восточный со скоростью 7−12 м/с.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +25° 74% 761 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Сухая и теплая погода ожидается в пятницу в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.

«При переменной облачности обойдется без осадков. Температура воздуха в Москве составит 15−17, по области будет от 13 до 18 градусов», — уточнил представитель метеослужбы. Ветер ожидается восточный со скоростью 7−12 м/с.

Предстоящей ночью столбики термометров в столице покажут 6−8, по области — от 4 до 9 градусов тепла. Ветер ожидается восточный, юго-восточный со скоростью 3−8 м/с. Днем в субботу при небольшой облачности обойдется без осадков. В Москве воздух прогреется до плюс 15−17, в Подмосковье будет от 13 до 18 градусов. Ветер будет дуть восточный, юго-восточный, до 3−8 м/с.

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