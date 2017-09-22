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06:22 (мск), источник: Губерния онлайн

Росздравнадзор по Хабаровскому краю: Чаще всего жители региона жалуются на качество медпомощи

По словам специалиста, около 50% обращений признают необоснованными.

Источник: РИА "Новости"

Жители края стали чаще жаловаться в Росздравнадзор. В большинстве случаев пациенты недовольны качеством медицинской помощи. Об этом в эфире программы «Утро с “Губернией”» рассказал руководитель территориального органа Росздравнадзора по Хабаровскому краю и ЕАО Олег Гнатюк.

«Количество обращений возрастает год от года. Оно измеряется сотнями. В прошлом году у нас было 409 обращений. Если брать по первому полугодию 2017 года, то рост в сравнении с аналогичным периодом 2016 года составил более 20%, — рассказал Олег Гнатюк. — В отличие от общероссийской статистики, у нас на первом месте [жалобы на] качество медицинской помощи — около 40%. Это в два раза больше, чем по России. Отказ в медпомощи — на втором месте: таких жалоб — около 20%».

Руководитель ведомства подчеркнул, что из всех поступающих жалоб обоснованными признают менее 50%.

«[Такая ситуация складывается], потому что растет правовая грамотность населения, само количество жалоб увеличивается. Возрастают и требования к качеству медпомощи, порой необоснованно. Иногда граждане считают, что они имеют право на то, на что государство еще денег не запланировало, или же такое право не зафиксировано в нормативных документах», — отметил Олег Гнатюк.

По его словам, все жалобы обрабатываются. Специалисты проводят проверки, если для этого есть основания. Виновных привлекают к административной ответственности, иногда материалы передают в правоохранительные органы.

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