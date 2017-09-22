Во Владивостоке пройдут общественные слушания по проекту генплана Владивостока

Источник: Вести Приморье

В октябре 2017 года запланировано проведение общественных слушаний по проекту генерального плана Владивостокского городского округа.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края, слушания пройдут в несколько этапов во всех районах городского округа, включая островные территории.

Проект нового генплана разработан специалистами омского Института территориального планирования «Град». Уже сегодня жители города могут ознакомится с материалами проекта на сайте vladivostok.itpgrad.ru/maps.

Помимо материалов — карты, схемы, таблицы — на сайте есть подробные инструкции, как пользоваться федеральной государственной информационной системой территориального планирования. Также здесь можно оставить своё мнение по тому или иному вопросу. Для этого необходимо зарегистрироваться.

Отметим, в июне 2017 года во Владивостоке уже проходили предварительные обсуждения генплана городского округа. Все материалы опубликованы на сайте, а прозвучавшие в ходе дискуссии предложения и замечания были учтены при разработке документа.

Как отметили в администрации края, в Приморском крае проводится работа по созданию документов территориального планирования муниципальных образований Владивостокской агломерации. Для каждого муниципального образования — в агломерацию включены города Владивосток и Артем, а также Надеждинский и Шкотовский муниципальные районы — разрабатывается генеральный план и правила землепользования и застройки (ПЗЗ).

В настоящее время утверждён генплан и ПЗЗ Артёмовского городского округа, проведены общественные слушания в Надеждинском и Шкотовском районах.