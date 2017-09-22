В Актобе с новой силой разгорелся скандал вокруг городских кладбищ

Два дня назад возмутилась местная общественность: люди были в шоке от новых расценок на захоронения. После того как кладбища отдали в частные руки, стоимость выросла почти в три раза. Чиновники тогда объяснили, что таким способом пытаются сэкономить бюджетные миллионы, которые ежегодно выделяются на содержание погостов. И вот сегодня антимонопольщики заявили о нарушениях. В бюджетном кодексе существует статья, по которой расходы на захоронения выделяются в любом случае. Кроме того, ритуальный бизнес оказался в руках монополиста. В департаменте по защите конкуренции грозят штрафами и акимату, и бизнесмену.