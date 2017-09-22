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07:38 (мск), источник: Newtimes.kz

В Актобе с новой силой разгорелся скандал вокруг городских кладбищ

В антимонопольном комитете считают, что акимат Актобе грубо нарушил закон о конкуренции, когда передал сразу 50 погостов в аренду одному бизнесмену, передает КТК.

Источник: Newtimes.kz

Два дня назад возмутилась местная общественность: люди были в шоке от новых расценок на захоронения. После того как кладбища отдали в частные руки, стоимость выросла почти в три раза. Чиновники тогда объяснили, что таким способом пытаются сэкономить бюджетные миллионы, которые ежегодно выделяются на содержание погостов. И вот сегодня антимонопольщики заявили о нарушениях. В бюджетном кодексе существует статья, по которой расходы на захоронения выделяются в любом случае. Кроме того, ритуальный бизнес оказался в руках монополиста. В департаменте по защите конкуренции грозят штрафами и акимату, и бизнесмену.

«Действия акимата по отдаче в доверительное управление кладбища ограничивают конкуренцию. Почему мы это видим? Потому что не исключается факт, что компания дальше будет нарушать антимонопольное законодательство. В этой связи мы в отношении акимата также вынесли предостережение о недопустимости таких действий», ― рассказал представитель департамента по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Сагындык Иргалиев.

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