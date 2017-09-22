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07:07 (мск), источник: Om1.ru

На Иртышской набережной в Омске машины теперь стоят в огромной пробке

Новый для города затор образовался из-за изменения организации дорожного движения на Ленинградской площади.

Одна из дорог Омской области с недавних пор перегружена еще одной пробкой в городе. Иртышская набережная в сторону центра теперь «стоит». Так, вчера улица была заполнена машинами, растянутся на несколько километров от Ленинградского моста до гостиницы Омск.

Причина пробки пока не известна, не исключено, что пробка — следствие реорганизации дорожного движения на Ленинградской площади, не так давно там построили развязку, а вчера перенастроили работу светофора.

В паблике «ЧП Омск» появилось видео, красноречиво демонстрирующее масштабы проблемы.

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В группу «Аварийный Омск» анонимно обратился омич, который также негодует из-за новой пробки. В соцсетях омичи возмущены нововведениями, которые привели к огромному затору. Горожане пишут, что ранее такого на набережной не было никогда.

Во время загрузки произошла ошибка.

В департаменте транспорта не смогли оперативно прокомментировать ситуацию — телефоны не отвечают.

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