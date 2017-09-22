На Иртышской набережной в Омске машины теперь стоят в огромной пробке
Новый для города затор образовался
Новый для города затор образовался
Одна из дорог Омской области с недавних пор перегружена еще одной пробкой в городе. Иртышская набережная в сторону центра теперь «стоит». Так, вчера улица была заполнена машинами, растянутся на несколько километров от Ленинградского моста до гостиницы Омск.
Причина пробки пока не известна, не исключено, что пробка — следствие реорганизации дорожного движения на Ленинградской площади, не так давно там построили развязку, а вчера перенастроили работу светофора.
В паблике «ЧП Омск» появилось видео, красноречиво демонстрирующее масштабы проблемы.
В группу «Аварийный Омск» анонимно обратился омич, который также негодует
В департаменте транспорта не смогли оперативно прокомментировать ситуацию — телефоны не отвечают.