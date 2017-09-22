«Зеленый фитнес» в Казани закрывает летний сезон

Организаторы движения приглашают всех жителей и гостей Казани поставить спортивную точку в фитнес-лете 2017 года.

В программе спортивного мероприятия зелфи-зарядка, зумба, дэнс-холл, выступление команды черлидеров NCT и школы танцев Level up, футбольный фристайл Heartcore. Также на площадке будут работать аниматоры для детей и фото-зона с трансформерами. Вход свободный.