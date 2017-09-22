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12:43 (мск), источник: ИА Татар-информ

«Зеленый фитнес» в Казани закрывает летний сезон

(Казань, 22 сентября, «Татар-информ»). 24 сентября в парке Горького, на большой зеленой лужайке, состоится последняя тренировка «Зеленого фитнеса».

Организаторы движения приглашают всех жителей и гостей Казани поставить спортивную точку в фитнес-лете 2017 года.

В программе спортивного мероприятия зелфи-зарядка, зумба, дэнс-холл, выступление команды черлидеров NCT и школы танцев Level up, футбольный фристайл Heartcore. Также на площадке будут работать аниматоры для детей и фото-зона с трансформерами. Вход свободный.

Организаторы рекомендует взять с собой коврик для занятий, головной убор при жаркой и солнечной погоде.

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