«Зеленый фитнес» в Казани закрывает летний сезон
(Казань, 22 сентября, «Татар-информ»). 24 сентября в парке Горького, на большой зеленой лужайке, состоится последняя тренировка «Зеленого фитнеса».
(Казань, 22 сентября, «Татар-информ»). 24 сентября в парке Горького, на большой зеленой лужайке, состоится последняя тренировка «Зеленого фитнеса».
Организаторы движения приглашают всех жителей и гостей Казани поставить спортивную точку в
В программе спортивного мероприятия
Организаторы рекомендует взять с собой коврик для занятий, головной убор при жаркой и солнечной погоде.