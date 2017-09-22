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08:07 (мск), источник: Восток Медиа

В Хабаровске в октябре вновь вырастет цена проезда на городском транспорте

Трамваи, троллейбусы и некоторые автобусы перейдут на нерегулируемый тариф.

Источник: Восток Медиа

В дальневосточной столице проходит конкурс на перевозки по нескольким автобусным, а также всем трамвайным и троллейбусным маршрутам. Предприятия-победители смогут установить свою цену проезда, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Стоимость поездки в муниципальном транспорте определяют в комитете по ценам и тарифам правительства Хабаровского края. Теперь же трамваи и троллейбусы будут определять цену самостоятельно. Для автобусных перевозчиков ситуация не новая: они перешли на нерегулируемый тариф после первого конкурса перевозчиков, который пришёл летом 2016 года. Графики маршрутов №№ 21, 23 и 24 тогда поделили между муниципалами и коммерсантами.

«На конкурс выставили те части этих маршрутов, по которым ездили муниципальные автобусы. Сейчас они перейдут к частникам, которые смогут установить там свою цену», — рассказал корреспонденту агентства начальник городского управления транспорта Сергей Суковатый.

Подать заявку на свои бывшие маршруты ХПАТП № 1 не может: предприятие проходит процедуру банкротства. Для него было бы экономически выгодно возить людей за 25 рублей, но такую цену не согласовали на краевом уровне. Поэтому для сокращения расходов приходится отказываться от некоторых графиков.

«В итоге эти маршруты сейчас выставили на конкурс, и перевозчик, который выиграет, установит там цену проезда в 25 рублей. А для нас убыточно работать за 23 рубля. Эти регулируемые тарифы — они предприятию невыгодны», — поделился руководитель ХПАТП № 1 Алексей Деменок.

На конкурс также выставили трамвайные и троллейбусные маршруты. Принять участие может любое предприятие, которое владеет нужными транспортными средствами. Пока заявку подал единственный участник — новое предприятие Хабаровского трамвайно-троллейбусного управления.

«Приём заявок заканчивается 18 октября, 19-го будет вскрытие конвертов, в течение десяти дней они будут на рассмотрении и затем с предприятия будут заключать договоры. Если мы победим, то у нас есть все основания установить стоимость проезда 25 рублей», — сообщил исполнительный директор ТТУ Николай Илющенко.

РИА «Восток-Медиа» писало, что в этом году экспертный совет рассмотрел затраты предприятия и дал заключение о том, что экономически обоснованная себестоимость билета составляет 24 рубля 92 копейки. Однако краевой комитет по ценам и тарифам принял решение повысить цену проезда на трамваях и троллейбусах лишь до 24 рублей.

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