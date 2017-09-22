Накануне Дня пожилых людей озвучено количество долгожителей в Башкирии

Так, в республике проживают почти 773 тысячи человек в возрасте от 60 лет и старше. Из них в возрасте 60−74 лет — около 513 тысяч жителей, в возрасте 75−89 лет — 246 тысяч человек, и 13,7 тысячи человек достигли возраста долгожителей (90 лет и старше).