Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дмитрий Борисов ответил на сравнения с Малаховым
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
СМИ опубликовали видео ударов по окружившим взвод РФ боевикам
Порошенко показал в ООН российские военные билеты
Сын Караченцова объяснил перевод артиста в реанимацию
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечествоПопулярность Кинга у публики огромна, но академический литературный мир не может решить, причислять ли его к большим писателям
Алферова эмоционально высказалась о закрытии «Жди меня»
Малышева, Безрукова и Нюша: звезды на премьере Kingsman-2
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео)
С нового года иномарки могут стать дороже
Все ещё мисс Вселенная: Фёдорова предстала в купальнике - СМИ
Эксперт: Киев получил сигнал не мешать на Донбассе
Мелания Трамп выбрала неуместный для ООН наряд (фото)
29-летняя Рианна пришла на презентацию в «детском» платье (фото)
Галкин поделился снимком с молодой и озорной Пугачевой - СМИ
СМИ: сын Домогарова не навещает больного отца
Новая драка произошла у ТЦ «Москва»
Видео ударов по окружившим взвод РФ боевикам
Фоторепортажи
10Apple показала новые iPhone
10Лучшие снимки Cassini
07:14 (мск), источник: PROUFU.ru

Накануне Дня пожилых людей озвучено количество долгожителей в Башкирии

Накануне Дня пожилых людей, который во всем мире отмечается 1 октября, Башстат опубликовал данные по численности пожилых и долгожителей в Башкирии.

Так, в республике проживают почти 773 тысячи человек в возрасте от 60 лет и старше. Из них в возрасте 60−74 лет — около 513 тысяч жителей, в возрасте 75−89 лет — 246 тысяч человек, и 13,7 тысячи человек достигли возраста долгожителей (90 лет и старше).

Одним из факторов увеличения численности пожилых людей является повышение продолжительности жизни. По итогам 2016 года продолжительность жизни в Башкирии составляла 71 год. На начало 2017 года в городских поселениях республики проживали 452,4 тысячи человек в возрасте 60 лет и старше, в сельской — 320,4 тысячи человек. Но удельный вес данной возрастной группы в городской местности составляет около 18%, а в сельской — 20,7%.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 «Уфа» сенсационно вылетела из Кубка России
«Медленно уходят силы»: девушка из Уфы страдает из-за редкой болезни
Ким Чен Ын счел речь Трампа в ООН объявлением войны
Совладелец Бинбанка прокомментировал ситуацию с санацией
Умерла самая богатая женщина мира
Чертеж немецкого автомата обнаружен на памятнике Калашникову
СМИ узнали о самых эффективных мерах антитабачной кампании в РФ
Хочет ли Каталония отделиться от Испании
В самолетах Qatar Airways появились двуспальные кровати
Спорт
«Ленинградское дерби» собрало больше, чем ЦСКА – «Спартак» «Зенит» вдесятером отыграл два мяча в дерби с «Динамо СПб», но пропустил с пенальти в дополнительное время и выбыл из Кубка России
Авто
Пассажир на полном ходу атаковал водителя соседнего авто Очевидцы сняли на видео напряженную сцену погони с эпичным финалом на одном из шоссе Саудовской Аравии
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Николая Караченцова перевели в реанимацию Состояние актера резко ухудшилось
Недвижимость
Россиянам пообещали рост цен на жилье
Впервые в России суд отобрал бесплатный гектар
Церковную недвижимость предложили приватизировать
Стало известно о компенсации магазинам в сносимых домах
Леди
6 вещей о свиданиях, которые пора понять к 30 годам Чем старше становишься, тем меньше волнуешься о том, что о тебе подумают окружающие. Поэтому на свидания собираешься с меньшим трепетом.
Дети
Ведущая Первого канала ждет третьего ребенка 34-летняя телеведущая Анастасия Трегубова сообщила радостную новость - в ее семье ожидается пополнение.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь