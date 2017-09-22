Накануне Дня пожилых людей озвучено количество долгожителей в Башкирии
Накануне Дня пожилых людей, который во всем мире отмечается 1 октября, Башстат опубликовал данные по численности пожилых и долгожителей в Башкирии.
Накануне Дня пожилых людей, который во всем мире отмечается 1 октября, Башстат опубликовал данные по численности пожилых и долгожителей в Башкирии.
Так, в республике проживают почти 773 тысячи человек в возрасте от 60 лет и старше. Из них в возрасте 60−74 лет — около 513 тысяч жителей, в возрасте 75−89 лет — 246 тысяч человек, и 13,7 тысячи человек достигли возраста долгожителей (90 лет и старше).
Одним из факторов увеличения численности пожилых людей является повышение продолжительности жизни. По итогам 2016 года продолжительность жизни в Башкирии составляла 71 год. На начало 2017 года в городских поселениях республики проживали 452,4 тысячи человек в возрасте 60 лет и старше, в сельской — 320,4 тысячи человек. Но удельный вес данной возрастной группы в городской местности составляет около 18%, а в сельской — 20,7%.