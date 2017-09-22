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07:17 (мск), источник: Sputnik.by

Осеннее равноденствие: день будет равен ночи

Осеннее равноденствие традиционно выпадает на 20-е числа сентября, однако год от года дата его может незначительно меняться. Например, в 2017-м астрономическое равноденствие начнется в восемь вечера 22 сентября и продлится до вечера 23 сентября.

Источник: Sputnik.by

День равен ночи

Благодаря тому, что терминатор (линия светораздела на планете) в этот день идет перпендикулярно экватору, каждое равноденствие можно наблюдать необычное астрономическое явление: день равен ночи. Также Солнце идет по особой эклиптике.

Рыбалка

Только в день осеннего равноденствия Солнце всходит практически точно на востоке и точно на западе.

Из-за подобной особенности на равноденствие особое внимание обращали еще в древности, а у языческих народов этот день считался праздником.

Традиции равноденствия

Традиции осеннего равноденствия основаны на праздновании этого дня как конца лета и приближения зимы. Называли этот день и праздником урожая — сборы его уже завершались, и люди готовились к следующей весне.

Есть у осеннего равноденствия и оккультные приметы: так, для защиты своих родных именно 22 сентября надо собрать ягоды рябины и сохранить их дома. Можно найти и «камень удачи» — первый, на который в день равноденствия упадет ваш взгляд. Считалось, что когда день равен ночи, особенно сильна любовная энергия, поэтому часто в равноденствие проводили любовные обряды, свадьбы и гадания на суженых.

Закат на озере

Принято провожать лето в день осеннего равноденствия ярмарками и фестивалями. В древности хозяйки всегда накрывали богатый яствами стол — надо было использовать продукты свежего урожая.

Приметы равноденствия: как узнать погоду

По дню осеннего равноденствия раньше было принято судить о погоде на всю зиму.

Какая погода в этот день — такая будет и всю осень: то есть если равноденствие теплое, то комфортная погода сохранится вплоть до начала зимы, которая придет поздно. Холодный и ненастный день, наоборот, предвещает суровую зиму.

Теплая осень

Согласно приметам, если в осеннее равноденствие птицы улетают из своих гнезд — зима придет совсем скоро и будет холодной.

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