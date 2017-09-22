Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Алферова эмоционально высказалась о закрытии «Жди меня»
Свекла оказалась суперфудом
Светская Москва: Чайковскую удивило, как выглядит Оксана Федорова
Новая драка произошла у ТЦ «Москва»
Украина выплатила России $3 млрд
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечествоПопулярность Кинга у публики огромна, но академический литературный мир не может решить, причислять ли его к большим писателям
60-летняя Линда Хэмилтон снова снимется в «Терминаторе»
Дмитрий Борисов ответил на сравнения с Малаховым
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео)
С нового года иномарки могут стать дороже
Все ещё мисс Вселенная: Фёдорова предстала в купальнике - СМИ
Эксперт: Киев получил сигнал не мешать на Донбассе
Мелания Трамп выбрала неуместный для ООН наряд (фото)
29-летняя Рианна пришла на презентацию в «детском» платье (фото)
Галкин поделился снимком с молодой и озорной Пугачевой - СМИ
СМИ: сын Домогарова не навещает больного отца
Новая драка произошла у ТЦ «Москва»
Видео ударов по окружившим взвод РФ боевикам
Фоторепортажи
10Apple показала новые iPhone
10Лучшие снимки Cassini
07:26 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярске в третий раз пройдет фестиваль NAUKA 0+

Программа под девизом «Город, где ты открываешь себя» включает около 300 мероприятий, которые посетят более 46 тыс.

с 4 октября по 3 декабря в Красноярском крае пройдет Всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+. Программа под девизом «Город, где ты открываешь себя» включает около 300 мероприятий, которые посетят более 46 тыс. человек.

Организаторами фестиваля науки NAUKA 0+ в Красноярске выступят Минобрнауки РФ, Правительство Красноярского края, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Сибирский федеральный университет и компания «Норникель».

На 4 октября запланировано открытие интерактивного музея «Миссия на Марс» в детском технопарке «Кванториум» и более 30 анонсирующих мероприятий, среди которых Science Quest для школьников 5−6 классов, форумы разработчиков для старшеклассников, «Дни без турникета» и другие события для 6 тыс. человек.

Кульминацией Фестиваля науки станет интерактивная выставка, которая будет работать с 1 по 3 декабря 2017 года. За три дня организаторы проведут более 250 лекций, научных шоу, интеллектуальных соревнований, кинопоказов, экспозиций вузов и предприятий региона с презентациями новейших разработок.

Мероприятия фестиваля помогут найти наиболее талантливых детей, которые станут учениками детского технопарка «Кванториум», центров молодёжного инновационного творчества, физико-математической школы при Сибирском федеральном университете, а также сетевой «Техношколы» при Сибирском государственном университете науки и технологий. В рамках анонсирующих мероприятий участники получат возможность пройти тестирование, по итогам которого будет определён их индивидуальный трек. Каждый из треков предполагает формирование у школьников теоретической базы в ходе посещения лекториев, а также получение определенных компетенций через интерактивные форматы. Завершается трек решением технологических кейсов, предоставленных индустриальными партнерами фестиваля.

Как отметила вице-премьер Правительства края Наталья Рязанцева, Красноярский край, начиная с 2015 года, является центральной региональной площадкой Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+. В течение трёх лет Правительство края совместно с вузами, учреждениями науки и индустриальными партнёрами осуществляют развитие проекта, трансформируют подходы к проведению и оценке ключевых показателей эффективности фестиваля.

«Фестиваль науки в Красноярском крае — это часть системной работы, направленной на выявление и развитие талантов, которые затем будут формировать человеческий капитал нашего региона в рамках реализации приоритетного проекта “Кадры для передовых технологий”. Мы ожидаем, что в мероприятиях фестиваля примут участие более 46 тыс. человек. Но для нас принципиально важным является увеличение количества технологических проектов и стартапов, реализуемых талантливой молодёжью края», — уточнила Рязанцева.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 В сквере на Предмостной площади не появится торговый центр
В Красноярске в третий раз пройдет фестиваль NAUKA 0+
Ким Чен Ын счел речь Трампа в ООН объявлением войны
Совладелец Бинбанка прокомментировал ситуацию с санацией
Умерла самая богатая женщина мира
Чертеж немецкого автомата обнаружен на памятнике Калашникову
СМИ узнали о самых эффективных мерах антитабачной кампании в РФ
Хочет ли Каталония отделиться от Испании
В самолетах Qatar Airways появились двуспальные кровати
Спорт
«Ленинградское дерби» собрало больше, чем ЦСКА – «Спартак» «Зенит» вдесятером отыграл два мяча в дерби с «Динамо СПб», но пропустил с пенальти в дополнительное время и выбыл из Кубка России
Авто
Пассажир на полном ходу атаковал водителя соседнего авто Очевидцы сняли на видео напряженную сцену погони с эпичным финалом на одном из шоссе Саудовской Аравии
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Николая Караченцова перевели в реанимацию Состояние актера резко ухудшилось
Недвижимость
Эксперты оценили влияние реновации на торговую недвижимость
«Ночных волков» лишают земли
Впервые в России суд отобрал бесплатный гектар
Как вдохнуть жизнь в старую квартиру: проект в Москве
Леди
6 вещей о свиданиях, которые пора понять к 30 годам Чем старше становишься, тем меньше волнуешься о том, что о тебе подумают окружающие. Поэтому на свидания собираешься с меньшим трепетом.
Дети
Ведущая Первого канала ждет третьего ребенка 34-летняя телеведущая Анастасия Трегубова сообщила радостную новость - в ее семье ожидается пополнение.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь