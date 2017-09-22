В Красноярске в третий раз пройдет фестиваль NAUKA 0+
Программа под девизом «Город, где ты открываешь себя» включает около 300 мероприятий, которые посетят более 46 тыс.
Программа под девизом «Город, где ты открываешь себя» включает около 300 мероприятий, которые посетят более 46 тыс.
с 4 октября по 3 декабря в Красноярском крае пройдет Всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+. Программа под девизом «Город, где ты открываешь себя» включает около 300 мероприятий, которые посетят более 46 тыс. человек.
Организаторами фестиваля науки NAUKA 0+ в Красноярске выступят Минобрнауки РФ, Правительство Красноярского края, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Сибирский федеральный университет и компания «Норникель».
На 4 октября запланировано открытие интерактивного музея «Миссия на Марс» в детском технопарке «Кванториум» и более 30 анонсирующих мероприятий, среди которых Science Quest для школьников 5−6 классов, форумы разработчиков для старшеклассников, «Дни без турникета» и другие события для 6 тыс. человек.
Кульминацией Фестиваля науки станет интерактивная выставка, которая будет работать с 1 по 3 декабря 2017 года. За три дня организаторы проведут более 250 лекций, научных шоу, интеллектуальных соревнований, кинопоказов, экспозиций вузов и предприятий региона с презентациями новейших разработок.
Мероприятия фестиваля помогут найти наиболее талантливых детей, которые станут учениками детского технопарка «Кванториум», центров молодёжного инновационного творчества,
Как отметила
«Фестиваль науки в Красноярском крае — это часть системной работы, направленной на выявление и развитие талантов, которые затем будут формировать человеческий капитал нашего региона в рамках реализации приоритетного проекта “Кадры для передовых технологий”. Мы ожидаем, что в мероприятиях фестиваля примут участие более 46 тыс. человек. Но для нас принципиально важным является увеличение количества технологических проектов и стартапов, реализуемых талантливой молодёжью края», — уточнила Рязанцева.