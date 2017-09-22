Снег с дождём обрушится на Иркутскую область в выходные
В Иркутской области 23 сентября 2017 года прогнозируется переменная облачность, местами небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер
В Иркутской области 23 сентября 2017 года прогнозируется переменная облачность, местами небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер
В воскресенье, 24 сентября, в региону ждут переменную облачность, прогнозируются местами небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, днём в западных, центральных и южных районах — сильные осадки, ветер ночью