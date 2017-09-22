Снег с дождём обрушится на Иркутскую область в выходные

В воскресенье, 24 сентября, в региону ждут переменную облачность, прогнозируются местами небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, днём в западных, центральных и южных районах — сильные осадки, ветер ночью юго-восточный, восточный, в северных районах северо-западный 5−10 /с, днем северо-западный 5−10 м/с, порывы 13−18 м/с. Температура ночью +4,-1, при прояснении -2,-7, в северных районах +2,-3, местами -5,-10, днём +8,+13, местами +2,+7.