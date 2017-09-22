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07:44 (мск), источник: Baikal-info.ru

Снег с дождём обрушится на Иркутскую область в выходные

В Иркутской области 23 сентября 2017 года прогнозируется переменная облачность, местами небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер северо-западный, западный 5−10 м/с, порывы до 14 м/с. Температура ночью 0,+5, при прояснении -4,-9, днём +8,+13, местами +3,+8. Об этом сообщает Иркутскгидромет.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +24° 83% 762 мм рт. ст. 0 м/с
Источник: AP 2017

В воскресенье, 24 сентября, в региону ждут переменную облачность, прогнозируются местами небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, днём в западных, центральных и южных районах — сильные осадки, ветер ночью юго-восточный, восточный, в северных районах северо-западный 5−10 /с, днем северо-западный 5−10 м/с, порывы 13−18 м/с. Температура ночью +4,-1, при прояснении -2,-7, в северных районах +2,-3, местами -5,-10, днём +8,+13, местами +2,+7.

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