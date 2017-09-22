Дело екатеринбурженки, у которой забрали детей после удаления груди, изучат в Москве

Накануне Орджоникидзевский суд Екатеринбурга отказался вернуть Юлии Савиновских двух приемных детей.

Ранее она написала в соцсети, что у нее изъяли двух приемных мальчиков из-за того, что она удалила молочные железы седьмого размера из-за неудобств.

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«Женщина добровольно удалила себе грудь. Говорит, ей так с ее пацанами проще в футбол будет играть. И с собакой ее спортивной по полям бегать. Это же ненормально. Ну и что, что ей 40. Ну и что, что она троих выносила и выкормила. Давайте придумаем формальный повод и лишим ее статуса опекуна накануне усыновления! Дети? А что дети… Ах, перестаньте! Случай-то вопиющий! Вот если бы она этот седьмой размер до шестнадцатого увеличила, напихала бы себе силикон в губы и ягодицы, вот тут слова бы никто не сказал», — написала Юлия Савиновских.

При этом она сообщила, что писала рассказы о жизни трансгендера под мужским псевдонимом, поскольку «не хотела работать за 15 тыс. рублей в детском саду по своей педагогической специальности и искала себе заработок без отрыва от семьи».