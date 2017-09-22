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07:38 (мск), источник: ЕАН

Дело екатеринбурженки, у которой забрали детей после удаления груди, изучат в Москве

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова изучит дело екатеринбурженки, которая заявила, что у нее отобрали детей после того, как она сделала операцию на груди. Об этом Анна Кузнецова сообщила РИА Новости.

Накануне Орджоникидзевский суд Екатеринбурга отказался вернуть Юлии Савиновских двух приемных детей.

Ранее она написала в соцсети, что у нее изъяли двух приемных мальчиков из-за того, что она удалила молочные железы седьмого размера из-за неудобств.

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«Женщина добровольно удалила себе грудь. Говорит, ей так с ее пацанами проще в футбол будет играть. И с собакой ее спортивной по полям бегать. Это же ненормально. Ну и что, что ей 40. Ну и что, что она троих выносила и выкормила. Давайте придумаем формальный повод и лишим ее статуса опекуна накануне усыновления! Дети? А что дети… Ах, перестаньте! Случай-то вопиющий! Вот если бы она этот седьмой размер до шестнадцатого увеличила, напихала бы себе силикон в губы и ягодицы, вот тут слова бы никто не сказал», — написала Юлия Савиновских.

При этом она сообщила, что писала рассказы о жизни трансгендера под мужским псевдонимом, поскольку «не хотела работать за 15 тыс. рублей в детском саду по своей педагогической специальности и искала себе заработок без отрыва от семьи».

По ее словам, органы опеки пришли в дом семьи в конце августа. «С порога: “Собирайте детей, мы их забираем”. Что, почему? У нас есть информация, что вы сделали незаконную операцию. Ваши фото из инстаграмма заскринены, вы собирались менять пол. И вообще у вас тут грязно и вон кусок обоев оторван», — вспоминает екатеринбурженка. Она уверена, что изъятие было незаконным, поскольку у представителей опеки «не было ни одной бумаги».

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