Недомашние выходные. Куда сходить омичам 23 и 24 сентября

В субботу и воскресенье приходите на День садовода, экскурсионный флешмоб и фестиваль кукольных театров, а также отмечайте Новый год. Много событий состоится в парках и скверах Омска, театры и концертные площадки начали свой новый творческий сезон. На стадионах и в спортивных залах можно поболеть за лучших спортсменов региона.

23 сентября, суббота.

Театр «Галёрка» открывает детский театральный сезон. В 11.00 на сцене Дома актёра юных зрителей ждёт яркая, добрая и весёлая сказка «Старая добрая шарманка». В аннотации к спектаклю сообщают, что в некотором царстве, в некотором государстве жил-был жестокий король. И очень уж ему не нравилось, что дети в его царстве добрые да веселые. Взял он и приказал забрать все игрушки, чтобы не было у малышей ни счастья, ни радости. Узнал о том старый шарманщик и решил спасти детей. Уж как он это сделал, узнать можно в субботу. Для детей 4+. Продолжительность — 55 минут. Стоимость билетов от 100 рублей, их можно приобрести в кассе Дома актера с 10.00 до 19.00. Адрес: ул. Ленина, 45.

Сибирский культурный центр приглашает на открытие историко-познавательной выставки «Со дна Оми, из центра города». Вниманию посетителей представлены старинные предметы: холодное оружие, керамика, печные дверцы, ядра, багры, кирпичи, кости древних животных, эмблемы, пуговицы, монеты. Находки были сделаны во время палеонтологических изысканий по берегам реки Омь. Выставка подготовлена народной студией-мастерской косторезного искусства «Архаика» под руководством Николая Перистова.

В планетарии пройдут лекции о космосе для детей от 5 лет. В 12.00 — «Путешествие по Солнечной системе», цена билета 200 рублей. Лектор — Елена Леус (купольный цифровой проектор). Запись вот тут на 12.00, а вот здесь на 13.30.

Приходите на традиционные соревнования по гребле, посвященные памяти известного омского фотокорреспондента и бывшего директора СДЮСШОР № 3 Валерия Гашеева. Этот вид спорта был выбран совсем не случайно. Валерий Иванович был много лет связан с греблей на байдарках и каноэ, являлся кандидатом в мастера спорта. Открытие соревнований состоится в 11.00 на протоке Иртыша по адресу улица Суворова, 90 (СДЮСШОР № 3).

В 13.00 состоится закрытие спартакиады «Спортивный город». Программа летнего этапа соревнований — это дартс, легкоатлетический кросс, настольный теннис, волейбол, стритбол, мини-футбол. Кроме того, традиционными соревнованиями остаются веселые старты дошкольников, эстафета семейных команд, тесты ГТО. В этом году впервые в рамках спартакиады состоятся соревнования по флорболу. Для гостей и участников будет подготовлена яркая и насыщенная культурная программа, запланированы выступления творческих и танцевальных коллективов города. Также среди пришедших пройдет розыгрыш призов, главным из которых станет путевка в Шерегеш. Адрес: ул. Харьковская, 2.

На гитарный концерт «В гостях у дуэта Blis» приглашают омичей в 16.00 в каминный зал музея имени Врубеля. Прозвучат произведения Сергея Орехова, Антонио Вивальди, Джеймса Кука, Чета Аткинса в формате сольных, дуэтных и трио-номеров. Адрес: ул. Ленина, 3. Вход по билетам стоимостью 150−200 рублей. Справки по телефонам: 8 950 795−10−61 и 8 956 872−09−77 .

В 20.00 состоится первый осенний STAND UP OMSK: ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН. Мероприятие пройдет в баре в историческом центре города. Выступят как молодые комики города, так и резиденты проекта Stand Up Comedy Omsk. Хочешь выступить? Тебе сюда. Подробнее по телефону 8−913−625−9007. Бар Beer Tap Bar, ул. Ленина 14/1 въезд с улицы Партизанская.

24 сентября, воскресенье.

С 10.30 до 12.30 у театра кукол «Арлекин» развернётся праздник «Сибирь гостеприимная». Гостей ждут песни, танцы, игры и выступления творческих коллективов, среди которых — образцовый фольклорный ансамбль «Жемчужинка», молодежные театры «Третий круг» и «Карусель», фольклорная группа отделения народного пения Омского государственного детского ансамбля. В формате ярмарки свои работы представят 10 мастеров декоративно-прикладного искусства. Адрес: проспект Маркса, 41. Афишу фестиваля можно посмотреть здесь.

В 12.00 в Омске одновременно на 18 площадках начнутся экскурсионные мероприятия. Для удобства омичей они состоятся во всех округах, но основная часть пройдёт в центре города. Экскурсии будут развлекать и познавательные. Подробный план по ссылке.

Спектакль для малышей «Гадкий котёнок» состоится в 12.00 в Центре современной драматургии. Постановка Ярослава Максименко. Это добрая история про жизнь маленького сфинкса. Адрес: ул. Лукашевича, 21/3. Цена билета — 300 рублей, дети до 5 лет могут пройти бесплатно, если будут сидеть на руках у взрослого. Продолжительность спектакля — 1 час без антракта. Бронирование билетов по телефону: 8 968 104−18−44 (11.00−20.00). Подробнее о событии можете прочитать вот здесь.

На беседу о странствиях «Китай широкими глазами» приглашают с 13.00 до 15.30 музыкант, организатор фестивалей и путешественник Антон Панькин проведет беседу о странствиях «Китай широкими глазами» в Чайной юрте. Недавно Антон вернулся из поездки в Китай по нетуристическом маршруту: Пекин — Фэнхуан — Ян Шо — Дали — Лицзян — Шангрила. Он покажет фотографии, поделится впечатлениями и даст практические советы о путешествии по Поднебесной. Подробнее о событии смотрите по ссылке.

Открытый урок по шотландским танцам в Омске состоится в 12.00. Этот мастер-класс для тех, кто любит познавать новое и любит новые знакомства, кто любит звуки волынки и клетчатое, кто не равнодушен к шотландской культуре и к танцам вообще. Вход свободный. Обязательна сменная обувь. Место проведения: школа иностранных языков «Априори Лингва» (Тарская, 14, 1 подъезд, 4 этаж, вход со двора).