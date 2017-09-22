Ди Каприо: Казахстан первым вернет тигров в Среднюю Азию

Источник: Sputniknews.kz

Актер активно сотрудничает со Всемирным фондом дикой природы, а его собственная благотворительная организация жертвует миллионы долларов на помощь диким животным.

«Вы слышали? Казахстан станет первой страной, которая вернет диких тигров в Среднюю Азию, где они исчезли почти полвека назад! Дикие тигры когда-то бродили с восточной Турции на остров Бали, но их популяция с тех пор сократилась более чем на 90%. Программа Казахстана по реинтродукции тигров поможет защитить важную среду обитания для людей с живой природой, а также и внести свой вклад в достижение цели Tx2 по удвоению числа тигров», — говорится в сообщении.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BZB49a8HhgG/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">? Have you heard? Kazakhstan will be the 1st country to bring wild tigers back to Central Asia, where they have gone extinct for nearly half a century! Wild tigers once prowled from eastern Turkey to the island of Bali - but their home range has since shrunk by over 90%. Kazakhstan’s plan to reintroduce tigers will help protect an important habitat for wildlife ＋ people and contribute to the Tx2 goal to #doubletigers</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от WWF International (@wwf) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-09-14T17:18:04+00:00">Сен 14 2017 в 10:18 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

С 2010 года все страны тигриного ареала работают для достижения глобальной цели, так называемой Tx2. Она направлена на удвоение численности тигров, обитающих в дикой природе, к 2022 году.

Программа по возвращению туранского тигра ведется в Казахстане совместно с WWF. По графику привоз первых тигров на территорию Казахстана состоится в 2027 году. В настоящее время ведется работа по подготовке резервата.

Отметим, что в сентябре Фонд Леонардо Ди Каприо пожертвовал на защиту природы 20 миллионов долларов. Гранты получат более сотни природоохранных организаций на программы по уходу за морскими заповедниками и борьбе с загрязнением климата.