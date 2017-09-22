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07:33 (мск), источник: Sputniknews.kz

Ди Каприо: Казахстан первым вернет тигров в Среднюю Азию

АСТАНА, 22 сен — Sputnik. Голливудский актер Леонардо Ди Каприо в своем Instagram поделился со своими подписчиками новостью Всемирного фонда дикой природы WWF (World Wildlife Fund) по возвращению туранского тигра в Казахстан.

Источник: Sputniknews.kz

Актер активно сотрудничает со Всемирным фондом дикой природы, а его собственная благотворительная организация жертвует миллионы долларов на помощь диким животным.

«Вы слышали? Казахстан станет первой страной, которая вернет диких тигров в Среднюю Азию, где они исчезли почти полвека назад! Дикие тигры когда-то бродили с восточной Турции на остров Бали, но их популяция с тех пор сократилась более чем на 90%. Программа Казахстана по реинтродукции тигров поможет защитить важную среду обитания для людей с живой природой, а также и внести свой вклад в достижение цели Tx2 по удвоению числа тигров», — говорится в сообщении.

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С 2010 года все страны тигриного ареала работают для достижения глобальной цели, так называемой Tx2. Она направлена на удвоение численности тигров, обитающих в дикой природе, к 2022 году.

Программа по возвращению туранского тигра ведется в Казахстане совместно с WWF. По графику привоз первых тигров на территорию Казахстана состоится в 2027 году. В настоящее время ведется работа по подготовке резервата.

Отметим, что в сентябре Фонд Леонардо Ди Каприо пожертвовал на защиту природы 20 миллионов долларов. Гранты получат более сотни природоохранных организаций на программы по уходу за морскими заповедниками и борьбе с загрязнением климата.

С 2014 года Леонардо Ди Каприо также является послом мира ООН по вопросам климата.

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